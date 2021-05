Quatre lutteurs canadiens en route pour les Jeux de Tokyo

Les quatre se sont qualifiés grâce à leurs performances dans le cadre du tournoi de qualification olympique panaméricain 2020 qui s'est déroulé du 13 au 15 mars à Ottawa.

Du groupe, seule Wiebe a décroché une médaille aux Jeux olympiques. Elle avait obtenu l'or à Rio en 2016 chez les 76 kg, après avoir vaincu la Kazakhe Guzel Manyurova en finale.

Au cours de la dernière année, nous avons été mis au défi de façon exceptionnelle et je ressens plus que jamais la force de ma communauté et celle de l’équipe derrière moi, a déclaré Wiebe. C’est le plus grand privilège au monde de pouvoir représenter Équipe Canada et je compte me présenter prête sur les tapis à Tokyo.

Il s'agit d'une certaine rédemption pour Lappage, qui a fait ses premiers pas olympiques avec Wiebe à Rio. Elle avait été forcée de déclarer forfait après avoir subi une déchirure des muscles ischiojambiers pendant la période d'échauffement précédant son premier duel.

J’ai dû surmonter tellement de choses pour obtenir ma deuxième chance aux Jeux olympiques, a déclaré Lappage, qualifiée dans la catégorie féminine des 68 kg. Je suis tellement reconnaissante de la façon dont tout s’est orchestré, puis d’être nommée au sein de l’équipe olympique pour avoir l’occasion de représenter le Canada à Tokyo. Ces Jeux seront certainement inhabituels et incomparables dans l’histoire. Cependant, je m’attends à ce que ce tournoi soit comme n’importe quel autre tournoi de lutte et je suis vraiment très emballée d’y participer.

Danielle Lappage (à droite) en argent aux Jeux du Commonwealth Photo : Getty Images / Hannah Peters

Dhesi et Steen vivront leur première expérience olympique. Ils seront en action dans les épreuves masculines de lutte libre au sein des 125 kg et 97 kg, respectivement.

Les tournois olympiques de lutte seront disputés du 1er au 7 août.

Le Canada a remporté 17 médailles olympiques en lutte. Les femmes se sont particulièrement distinguées en remportant six médailles depuis l'entrée de la lutte féminine au programme olympique aux Jeux d'Athènes en 2004, notamment deux médailles d'argent et une médaille de bronze obtenues par Tonya Verbeek, qui est maintenant l'entraîneuse-chef de l'équipe nationale.

Verbeek sera épaulée à Tokyo par le Montréalais David Zilberman, ainsi que par Tervel Dlagnev et Paul Ragusa.