Le sport amateur en extérieur dès le 14 juin

Le sport amateur « avec contact » en extérieur pourra redémarrer au plus tard le 14 juin, a annoncé le premier ministre François Legault dans son point de presse sur le plan de déconfinement.

Comme pour la réouverture des commerces, restaurants ou bars, c'est par étape que le déconfinement du sport amateur québécois se déroulera. D'abord à l'extérieur, puis à l'intérieur deux semaines plus tard, le 28 juin.

Le directeur général de Baseball Québec Maxime Lamarche ne cache pas sa joie de savoir que les jeunes seront de retour sur les terrains d'ici quelques semaines : Là, c'est plus juste des entraînements ou juste des exercices, on commence à jouer pour vrai. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde.

Il affirme que malgré une légère perte de temps au calendrier régulier, les jeunes profiteront des semaines avant le début de la saison pour se remettre en forme et arriver sur le terrain prêts à jouer.

À Soccer Québec, Mathieu Chamberland, lui aussi, voit l'été qui arrive avec enthousiasme.

On voit la saison avec optimisme. Ce qu'on retient surtout, c'est qu'au plus tard le 14 juin, on va retrouver notre sport tel qu'on le connaît! Une citation de :Mathieu Chamberland, directeur général, Soccer Québec

Malgré les bonnes nouvelles, M. Chamberland estime que les sports auraient pu redémarrer un peu plus tôt. Le milieu sportif a montré qu'il était responsable. [En 2020], on a vraiment fait un sans faute, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune éclosion lié au sport fédéré , argumente-t-il.

Soccer amateur féminin. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

C'est que la saison 2020 a été particulièrement difficile pour le soccer amateur avec une chute de 40 % des inscriptions. Cette année, Mathieu Chamberland affirme avoir déjà dépassé le nombre d'inscriptions de l'année dernière, mais il espère que l'annonce du plan de déconfinement créera un engouement. Il y avait peut-être encore des indécis à la maison qui se demandaient s'il y aurait du soccer cet été. C'est encore le temps d'aller cogner à la porte de vos associations locales et de vous inscrire , rappelle-t-il.

Du côté de Baseball Québec, la perte d'inscription s'était élevée à environ 15 % en 2020. Selon Maxime Lamarche, cette perte a déjà été rattrapée pour la saison 2021 et même plus.

On voit beaucoup de jeunes qui s'inscrivent et qui n'ont jamais touché à une balle de baseball. C'est bon pour la progression du sport. Une citation de :Maxime Lamarche, directeur général, Baseball Québec

Des tournois provinciaux en vue

Maxime Lamarche se dit aussi excité par la perspective de pouvoir organiser des tournois et un championnat provincial cet été. Dans son point de presse, le premier ministre Legault a indiqué que les déplacements entre les régions seraient permis à partir du 28 mai.

La période des tournois provinciaux pourrait normalement se dérouler comme prévu aux mois de juillet et août. On n'avait pas encore annulé les championnats provinciaux, explique M. Lamarche, alors ça va pouvoir se dérouler début septembre.

Mathieu Chamberland aussi est heureux d'apprendre que les déplacements entre les régions seront permis. C'est sûr que pour nous, le plus important était de remettre les jeunes sur les terrains. Après ça, on va voir en temps et lieu ce qu'on pourra faire pour d'autres types d'activités.