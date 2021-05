Le Centre Bell pourrait ouvrir ses portes aux partisans pour le match 6

Si la série entre le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto se rend à un sixième match, 2500 partisans pourront être au Centre Bell.

C’est en tout cas ce que souhaite le Groupe CH.

Nous sommes ravis de la décision du gouvernement relativement aux spectacles et événements. Bien que le nombre de spectateurs demeure limité, nous applaudissons cette décision qui nous permet d’envisager un retour éventuel à la normalité , a indiqué par voie de communiqué France Margaret-Bélanger, vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales.

En ce qui concerne le Canadien de Montréal et les séries, toujours selon les nouvelles règles, le Centre Bell pourra ainsi accueillir dans un premier temps 2500 personnes pour un match de hockey au-delà du 28 mai, soit environ 12% de la capacité du Centre Bell.

Nos partisans et spectateurs nous ont grandement manqué et nous avons très hâte de les retrouver. Et nous serons prêts.

Les deux premiers matchs de la série entre les Leafs et le Canadien sont prévus à Toronto, les 20 et 22 mai. Les deux suivants seront à Montréal, les 24 et 25, puis de retour à Toronto le 27. Le premier affrontement où les partisans seraient admissibles serait donc le sixième, qui est au calendrier le 29 mai.

Les Alouettes encouragées

Si le retour des spectateurs au Centre Bell sera fort apprécié des amateurs de hockey, l'organisation des Alouettes de Montréal, dans la Ligue canadienne de Football (LCF) pousse carrément un soupir de soulagement. Comme la présence d'un certain nombres de partisans dans les estrades est essentielle au retour au jeu des Alouettes, ceci s'avère un pas dans la bonne direction , peut-on lire dans un communiqué émis par l'équipe montréalaise.

Selon les Alouettes, un premier match à Montréal pourrait vraisemblablement se dérouler au mois de septembre. Si l'objectif de la Santé publique est atteint, 75 % des 12 ans et plus aurait à ce moment reçu leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19.