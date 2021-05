Shea Weber retrouve ses coéquipiers du Canadien à l’entraînement

Le capitaine, que l'on soupçonne de traîner une blessure à une main, a effectué quelques répétitions à la pointe en supériorité numérique pendant la séance.

Il s'était entraîné en solitaire avant le groupe samedi et dimanche, et l'équipe a pris part à des exercices hors glace lundi.

Le vétéran n'a pas joué depuis le 28 avril dernier contre les Maple Leafs en raison d'une blessure au haut du corps. Il a inscrit 6 buts et 13 mentions d'aide en 48 parties cette saison, en plus d'avoir affiché un différentiel de -4.

Weber, Jesperi Kotkaniemi, Cole Caufield, Tomas Tatar, Corey Perry, Nick Suzuki, Josh Anderson, Brendan Gallagher, Jeff Petry et Tyler Toffoli ont tous pris part à des exercices avec les unités spéciales sur la deuxième patinoire, adjacente à la principale.

D'ailleurs, même s'ils portaient les chandails gris octroyés habituellement aux joueurs laissés de côté, Kotkaniemi et Caufield ont effectué quelques exercices dans la deuxième vague de l'avantage numérique, à la place de Joel Armia et d’Eric Staal.

Sinon, les trios sont demeurés identiques à ceux des derniers jours.

En défense, Weber a effectué des exercices avec Jon Merrill, tandis que Joel Edmundson était jumelé à Petry, et Brett Kulak à Ben Chiarot. Alexander Romanov était en trop, tout comme Xavier Ouellet et Erik Gustafsson.

Le gardien étoile Carey Price et Gallagher ont pris part au dernier match de la saison du club-école du Canadien, le Rocket de Laval, qui s'est soldé 2-0 en faveur des Marlies de Toronto, lundi. Il s'agissait d'un bref séjour de rééducation pour les deux piliers de la formation montréalaise en vue des séries éliminatoires de la LNH.

Le Bleu-blanc-rouge s'envolera vers Toronto mercredi en prévision du premier match de la série, 24 heures plus tard.

Le CH et les Maple Leafs s'affronteront en séries pour la première fois en 42 ans. Le Tricolore n'a pas remporté la Coupe Stanley depuis 1993, tandis que les Leafs patientent depuis 1967.

Drouin, le candidat au King-Clancy

Par ailleurs, le Canadien a annoncé avoir choisi l'attaquant Jonathan Drouin pour l'obtention du trophée King-Clancy.

Ce titre est remis annuellement par la LNH au joueur ayant démontré le plus de leadership et d'implication dans sa communauté. Il sera notamment en compétition avec Marc-André Fleury (Golden Knights de Vegas) et Thomas Chabot (Sénateurs d'Ottawa).

Drouin s'est absenté pour une durée indéterminée pour des raisons personnelles, a annoncé l'équipe le 28 avril. Elle avait alors demandé à ce que l'on respecte sa vie privée.

Le Québécois de 26 ans, auteur de 2 buts et de 21 aides en 44 matchs cette saison, a été placé sur la liste des blessés à long terme. Son dernier filet remonte au 23 février.

L'ex-capitaine du CH Saku Koivu avait remporté le King-Clancy en 2007 après avoir vaincu un lymphome non hodgkinien et récolté des fonds pour acheter la première machine TEP-Scan à Montréal, par l'intermédiaire de sa fondation.