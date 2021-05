Le no 4 de Guy Lafleur retiré partout dans la LHJMQ

Une cérémonie spéciale sera tenue au courant de la saison pour souligner la contribution du Démon blond au hockey junior, en collaboration avec les Remparts, l’équipe avec laquelle il a fait sa marque.

En deux campagnes à Québec, en 1969-1970 et 1970-1971, il a amassé un impressionnant total de 233 buts et 146 aides en 118 matchs de saison.

En 1970-1971, il a inscrit 130 buts, record qui n’a été battu que par Mario Lemieux (133 avec les Voisins de Laval en 1983-1984), en plus d’aider son équipe à remporter la Coupe Memorial.

Guy Lafleur (à gauche), après une conquête de la Coupe Memorial par les Remparts de Québec en 1971. Photo : LHJMQ

Même après avoir pris sa retraite du hockey professionnel, Lafleur a continué d'être un ambassadeur hors pair pour la LHJMQ, a dit le commissaire Gilles Courteau. Son héritage et sa contribution à l'essor de notre ligue font consensus et le retrait de son numéro quatre rend hommage à sa carrière extraordinaire et à ses accomplissements.

Guy Lafleur a été choisi au 1er rang du repêchage de la Ligue nationale (LNH) par le Canadien en 1971. Il reste à ce jour le meilleur pointeur de l’histoire du CH (1246), devant Jean Béliveau (1219) et les frères Henri (1046) et Maurice Richard (966). À Montréal, il a remporté cinq Coupes Stanley, trois trophées Art-Ross, deux trophées Hart et un Conn-Smythe. Il a été admis au Temple de la renommée du hockey en 1988.

Il est le deuxième joueur de l’histoire à voir son chandail être retiré dans toute la ligue, après Sidney Crosby et son célèbre 87, en septembre 2019.

Il a été choisi meilleur joueur de l'histoire de la LHJMQ par un panel d'experts lors des célébrations du 50e anniversaire de la ligue.