Marchand tranche en prolongation, les Bruins à égalité avec les Capitals

Après seulement 39 secondes d'écoulées, Marchand a renvoyé tout le monde aux vestiaires en marquant sur un tir sur réception, aidé par Matt Grzelcyk et David Krejci.

Les Capitals semblaient pourtant voguer vers une deuxième victoire dans cette série, et ce jusqu'à la toute fin de la troisième période.

Taylor Hall a créé l'égalité 3-3 avec moins de trois minutes à faire au match. Sur une belle montée à la droite de Craig Anderson, il a profité d'une mêlée dans le demi-cercle pour enfoncer la rondelle derrière le gardien.

Malgré une possible obstruction sur Craig Anderson, l'entraîneur-chef Peter Laviolette a préféré ne pas contester le but et ainsi risquer une pénalité en fin de match.

Garnet Hathaway avait donné les devants aux Capitals en première moitié de troisième période avec son deuxième but de la rencontre, aidé du défenseur Dmitry Orlov et de Lars Eller.

La majorité de l'action s'est toutefois déroulée en première période, où quatre buts ont été marqués. Jake DeBrusk a compté son deuxième des séries éliminatoires. T.J. Oshie créait l'égalité quelques instants plus tard, en avantage numérique.

Le Capitaine des Bruins, Patrice Bergeron, a brièvement redonné l'avance aux siens, avant de voir Hathaway marquer à son tour en fin de première période.

Au chapitre des tirs, les Bruins ont martelé Craig Anderson de 48 rondelles. Tuukka Rask a de son côté fait face à 39 tirs de la part des Capitals.

Les deux équipes se dirigent maintenant vers le TD Garden de Boston pour les deux prochaines rencontres. Les Bruins et les Capitals croiseront le fer à nouveau mercredi à 18h30.

Les Hurricanes remportent le premier match contre les Predators

Jordan Staal a marqué deux fois dans la victoire des Hurricanes au deuxième match de leur série contre les Predators. Photo : Associated Press / Gerry Broome

Jordan Staal a touché la cible à deux reprises et les Hurricanes de la Caroline ont vaincu les Predators de Nashville 5-2, lundi soir, dans le premier match de cette série.

Staal, qui n'avait pas marqué en huit matchs éliminatoires dans l'environnement protégé à Toronto, l'été dernier, a inscrit deux buts importants pour son équipe.

Les Hurricanes ont pris l’avance 1-0 dans cette première confrontation en séries entre les deux formations. Le deuxième duel aura lieu mercredi soir, en Caroline du Nord.

Teuvo Teravainen, Nino Niederreiter et Andrei Svechnikov ont également trouvé le fond du filet pour les Hurricanes, qui ont gagné le titre de la Division centrale. Brett Pesce s'est fait complice de deux buts des siens.

À son premier match en carrière en séries, Alex Nedeljkovic a repoussé 22 rondelles pour les Hurricanes.

Les Predators ont ouvert le pointage grâce à Filip Forsberg et ils ont créé l’égalité quand Erik Haula a fait mouche en deuxième période.

La troupe de Nashville participe aux éliminatoires pour une septième année consécutive, mais n'a pas gagné une série depuis 2018.

Juuse Saros a réalisé 33 arrêts devant la cage des visiteurs.

Le PNC Center, domicile des Hurricanes, a accueilli environ 12 000 personnes, soit les deux tiers de leur capacité maximale.