Il y a cinquante ans, le Canadien de Montréal amorçait les séries éliminatoires dans le rôle d’hyper négligé face aux tout puissants Bruins de Boston. Quelques semaines plus tard, il remportait la Coupe Stanley. Dans une situation qui ressemble un peu à celle que l’équipe vit aujourd’hui face aux Maple Leafs de Toronto, qu’est-ce qui avait fait pencher la balance à l’époque?

Pour nos jeunes amis de moins de 50 ans, commençons par décrire les Bruins de 1971. À la fois costauds et rapides, ils étaient champions en titre de la Coupe Stanley. Leur meilleur marqueur, Phil Esposito, venait de gagner le championnat des pointeurs avec 76 buts et 152 points, deux nouvelles marques. Les quatre meilleurs pointeurs de la ligue appartenaient aux Bruins. Du nombre, le défenseur Bobby Orr, le meilleur joueur de son époque, avait fini l’année avec 37 buts, 102 passes et une fiche de +124. Ce + 124 est un record qui tient toujours.

Le Canadien était pour ainsi dire battu d’avance.

En contrepartie

Le Tricolore avait un atout remarquable, sa ligne de centre composée de Jean Béliveau, Henri Richard, Jacques Lemaire et Pete Mahovlich. C’est la meilleure ligne de centre de l’histoire de l’équipe, à mon avis. Rien de comparable (mais rien!) avec celle d’aujourd’hui.

Par contre, le Canadien était très vulnérable en défense. Au moment d’amorcer les séries, l’un des piliers, Serge Savard, était blessé. Le Tricolore a donc joué les séries de 1971 en n’utilisant régulièrement que quatre défenseurs: Jean-Claude Tremblay, Jacques Laperrière, Guy Lapointe et Terry Harper. Les cinquième et sixième défenseurs, Pierre Bouchard et Bob Murdoch n’ont joué que 13 et 5 matchs respectivement, dans un rôle effacé.

Dryden

Ce qui a compensé cette carence, c’est le gardien, un nouveau venu, une insertion de dernière heure, un jeune à qui on a choisi de faire confiance.

Avant d’être avocat, auteur, député et ministre, Ken Dryden a été gardien de but et guérisseur.

Changer l’eau en vin, ce n’était pas sa spécialité. Mais par l’imposition des jambières, il avait le pouvoir de changer les faibles en forts.

C’est ce qu’il a fait au printemps de 1971.

En moyenne, Dryden faisait face à plus de 35 tirs par rencontre, souvent 40. Mais avec seulement six matchs d’expérience avant les séries, il est allé chercher les 12 victoires dont le Canadien avait besoin pour remporter la Coupe.

Dryden a réalisé un exploit qu’on ne verra probablement plus jamais. Il a remporté le trophée Conn Smythe (1971) remis au meilleur joueur des séries avant de gagner le trophée Calder (1972), saluant la recrue de l’année.

Chez le Canadien, au printemps de 1971, le poids de l’attaque et la légèreté de la défense ne faisaient que se compenser. C’est le petit nouveau qui a fait pencher la balance.

Darryl Sittler menace le filet du Canadien devant Ken Dryden (29), Serge Savard (18) et Guy Lapointe (5) dans les années 1970. Photo : Getty Images / Denis Brodeur/NHLI

Et maintenant?

Le Tricolore a une défense bien mieux équilibrée aujourd’hui qu’en 1971, mais une attaque bien moins redoutable.

Devant le filet, pas de surprise. À moins de blessure, on va encore vivre ou mourir avec Carey Price.

Alors, y a-t-il dans l’entourage de l’équipe - comme en 1971 - un jeune joueur, un nouveau venu, une insertion de dernière heure, à qui on pourrait faire confiance?

Je ne sais pas, moi; un attaquant qui aurait marqué 4 buts en 10 matchs et dont on sent qu’il peut faire la différence à chacune de ses présences?

Vous dites?

Cole Caufield?

Ah oui, tiens.

Mais ce serait un choix audacieux de faire confiance à Cole Caufield.

C’est plus prudent de s’en remettre aux vétérans, aux hommes de métier, à ceux dont on dit qu’ils savent gagner.

En 1971, le Canadien avait osé. Il avait préféré Dryden à Rogatien Vachon, aujourd’hui membre du Temple de la renommée et déjà gagnant de deux coupes avec l’équipe en 1968 et 1969.

Il fallait avoir du front, non?

L’équipe d’aujourd’hui aura-t-elle ce front?

Et il lui faudra combien de défaites d’après vous pour s’autoriser à nous le montrer?

Bonnes séries!