Leylah Annie Fernandez honorée par la Fédération internationale de tennis

Ce prix récompense les joueuses qui ont représenté leur pays avec distinction, ont fait preuve d’un courage exceptionnel sur le terrain et ont démontré un engagement remarquable envers leur équipe.

Les deux victoires en simple de Fernandez avaient contribué à assurer la place du Canada aux qualifications de 2022.

La Québécoise de 18 ans était en lice avec la Britannique Katie Boulter, la Polonaise Magdalena French et l’Ukrainienne Elina Svitolina.

Les finalistes avaient été choisies par un jury comprenant David Haggerty, président de l’ITF, Billie Jean King, ambassadrice de la Coupe, d’anciennes joueuses et des membres des médias.

La gagnante a été choisie par le public.

Félicitations à Leylah Annie Fernandez pour son excellente performance lors de la rencontre éliminatoire de la Coupe Billie-Jean-King en avril et pour avoir été élue lauréate du prix Heart , a dit David Haggerty.

Le fait d’être choisie par les amateurs et d’être reconnue pour avoir fait preuve de beaucoup de courage et d’engagement envers son équipe est quelque chose de très spécial , a-t-il précisé.

Ce prix est accompagné d’un chèque de 3000 $ US que Fernandez a choisi de donner à la Table de concertation en sécurité alimentaire de Villeray, qui favorise l’accès à des aliments frais de qualité à prix abordable dans ce quartier central de Montréal.

Je suis honorée et ravie de remporter le prix Heart de la Coupe Billie-Jean-King , a dit Fernandez.

Merci beaucoup aux amateurs qui ont voté. Représenter mon pays et faire partie d’une équipe aussi formidable signifie beaucoup pour moi, a-t-elle précisé. Félicitations à toutes les finalistes. Merci beaucoup. Go Canada go!

Après une année si difficile, c’est incroyable d’avoir l’occasion de célébrer la bonté et de la transmettre. Une citation de :Leylah Annie Fernandez, joueuse de tennis québécoise

Une grande guerrière

À Kraljevo, en Serbie, Fernandez s’est distinguée en battant Olga Danilovic 7-5, 4-6 et 6-4, puis Nina Stojanovic 3-6, 6-3 et 6-4.

Leylah Annie Fernandez Photo : Twitter/@TennisCanada

Rebecca Marino a remporté l’autre duel de simple et a uni ses efforts à ceux de sa compatriote Carol Zhao en double pour sceller la victoire de 4-0 de l’équipe canadienne dirigée par la capitaine Heidi El Tabakh.

Je suis heureuse et vraiment très fière de Leylah Annie , a lancé Heidi El Tabakh.