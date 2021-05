Les Barcelonnaises écrasent Chelsea pour être sacrées championnes d'Europe

En 2019, les Espagnoles avaient pris une leçon à Budapest pour leur première finale de C1, sombrant face aux Lyonnaises (4-1) avec quatre buts accordés dans la première demi-heure. Deux ans plus tard, elles ont enfilé les habits de bourreau en menant 4-0 après 36 minutes seulement.

On avait trop respecté l'adversaire, c'était presque de la peur , s'était rappelé samedi l'entraîneur Lluis Cortes qui, à 34 ans, offre au Barça et à l'Espagne un titre encore jamais conquis. Et de quelle manière!

Son équipe, tombeuse du Paris Saint-Germain au tour précédent, s'est baladée dans le huis clos du Gamla Ullevi de Göteborg, avec une aisance et une assurance épatantes face au Chelsea FC de la Danoise Pernille Harder, désignée meilleure joueuse UEFA en 2020, et de l'Australienne Sam Kerr, recrutée il y a un an et demi.

La victoire du Barça est aussi celle de la continuité pour un groupe qui ne s'est pas renforcé à l'intersaison, misant sur ses joueuses pour développer l'ADN typique du jeu catalan.

L'histoire est belle notamment pour deux buteuses du soir : l'inaltérable Alexia Putellas (2-0 sur tir de pénalité, 14e), capitaine présente au club depuis 2012, soit la même année que l'ancienne joueuse de l'équipe réserve Aitana Bonmati (3-0, 20e).

La rencontre a aussi été illuminée par l'ailière néerlandaise Lieke Martens, pépite du Barça depuis l'été 2017 après des expériences dans des clubs de... Göteborg et Malmö, en Suède, et déjà créditée d'un doublé en demi-finale retour contre le PSG (2-1).

Après 26 secondes de jeu, la joueuse du Barça a fait trembler la barre transversale de Chelsea après un raid en solitaire digne de Lionel Messi. Les montants tremblaient encore quand, dans la foulée, Caroline Graham Hansen a adressé un centre haut qui a fait paniquer la défense anglaise. Dans la confusion, Melanie Leupolz a catapulté le ballon dans son propre but avec une incroyable malchance (1-0, 1re).

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Inscrit après trente-quatre secondes, ce but n'est toutefois pas le plus rapide en finale. Le record reste détenu par la Brésilienne Marta qui, lors de la finale aller de l'édition 2008, avait marqué après 12 secondes pour les Suédoises d'Umea contre Francfort.

Au final, le FC Barcelone peut maintenant se targuer d'être le seul club à avoir remporté les deux Ligues des champions, masculines et féminines.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?