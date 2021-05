La difficile saison des Raptors prend fin avec une 45e et dernière défaite

La saison la plus bizarre des Raptors de Toronto s’est terminée par une défaite de 125-113 contre les Pacers de l’Indiana, dimanche.

Malachi Flynn a atteint un sommet personnel avec 27 points pour les Raptors, qui ont conclu la campagne au 12e rang de l’Association de l’Est.

Stanley Johnson a inscrit 24 points, le Québécois Khem Birch a récolté 16 points et 14 rebonds tandis que DeAndre’ Bembry a ajouté 23 points à la fiche des Torontois.

Aron Baynes a obtenu 14 points et 10 rebonds pour les Raptors, qui n’ont utilisé que 6 joueurs dans leur 38e formation partante différente cette saison, le deuxième total de la NBA après les Rockets de Houston.

Le Canadien Oshae Brissett a amassé 31 points pour les Pacers, qui avaient déjà assuré leur place dans le mini-tournoi de qualification pour les éliminatoires dans l’Est.

L’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, a récemment résumé la saison en disant que son équipe avait affronté des obstacles aux allures de murs de ciment .

Les restrictions liées à la COVID-19 en ce qui a trait aux voyages frontaliers ont forcé les Raptors à élire domicile à Tampa, en Floride. Les absences liées à la COVID-19 et les blessures se sont ajoutées à ces embûches.

La formation torontoise a vu le tapis lui glisser sous les pieds au mois de mars, quand elle était au plus fort de la course aux séries. Une éclosion de COVID-19 a fait rage et l’équipe a conclu le mois avec un dossier de 1-14.

Les Raptors n’ont pas joué à leur domicile habituel, l’aréna Scotiabank au centre-ville de Toronto, depuis le 28 février 2020.