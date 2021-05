Iga Swiatek domine Karolina Pliskova en finale du tournoi de Rome

La Polonaise Iga Swiatek (15e mondiale), victorieuse de Roland-Garros l'an dernier , a laminé la Tchèque Karolina Pliskova (9e) en finale du tournoi de Rome avec une victoire de 6-0 et 6-0 bouclée en 45 minutes.

À deux semaines de commencer la défense de sa couronne sur la terre battue parisienne (du 30 mai au 13 juin), la Polonaise de 19 ans a rendu une copie parfaite pour décrocher son troisième titre sur le circuit.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

La variété de ses coups et son jeu énergique ont totalement déboussolé la Tchèque, qui disputait sa troisième finale en trois ans à Rome (victoire en 2019, finaliste en 2020).

La Canadienne Sharon Fichman en finale du double

En double, la Canadienne Sharon Fichman et sa partenaire Giuliana Olmos, du Mexique, disputeront la finale du tournoi.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Dans leur demi-finale présentée en début d'après-midi à Rome, Fichman et Olmos ont surpris le duo formé des Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara, quatrièmes têtes de série, 6-3 et 6-2 en 73 minutes.

Fichman et Olmos ont inscrit quatre bris de service en sept occasions, dont trois lors de la deuxième manche. Elles n'ont cédé qu'un seul bris de service en 11 occasions accordées à leurs rivales.

En finale plus tard dimanche, Fichman et Olmos affronteront la Française Kristina Mladenovic et la Tchèque Marketa Vondrousova.

Fichman, une Torontoise âgée de 30 ans, sera à la recherche d'un quatrième titre en double sur le circuit de la WTA et de son premier depuis mars 2020, à Monterrey, au Mexique.

Fichman en sera à sa huitième présence en finale d'un tournoi du double féminin de la WTA.

Par ailleurs, la Canadienne Rebecca Marino a subi l'élimination au deuxième tour des qualifications en prévision du tournoi de Parme, en Italie.

Marino s'est inclinée en deux manches de 6-1 et 6-4 face à la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova, en après-midi.

Chez les hommes, Peter Polansky a subi le même sort au premier tour des qualifications pour le tournoi de Lyon, alors qu'il a baissé pavillon 6-3 et 6-4 contre l'Italien Alessandro Giannessi.