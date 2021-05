Kobe Bryant intronisé au Temple de la renommée de la NBA

Cette cérémonie de la classe 2020, reportée l'an passé à cause du coronavirus, était aussi celle de deux autres joueurs ayant marqué la ligue, à la même période que l'ancien quintuple champion avec les Lakers: Tim Duncan, lui aussi cinq fois titré, mais avec San Antonio, et Kevin Garnett, détenteur d'une bague de championnat avec Boston.

La cérémonie s'est ouverte sur une vidéo rendait hommage à la carrière de Kobe Bryant et à sa détermination légendaire, surnommée Mentalité Mamba .

Le moment le plus attendu était celui où Vanessa Bryant prendrait la parole à la place de son mari défunt.

J'aimerais tant que mon mari soit là. Lui et Gigi [leur fille Gianna, NDLR] mériteraient d'être là pour voir ça. Il aurait une longue liste de personnes à remercier qui l'ont inspiré et lui ont donné les moyens d'entrer au Temple de la renommée. Famille, amis, mentors, les Lakers, coéquipiers et adversaires , a-t-elle déclaré.

Il m'a dit un jour: Si tu dois parier sur quelqu'un, parie sur toi-même. Je suis heureuse que tu aies parié sur toi-même car tu as excellé. Tu es un des plus grands de tous les temps , a conclu Vanessa Bryant, devant ses filles Natalia, Capri et Bianka.

Vanessa Bryant avait déjà pris la parole publiquement, en février 2020, au Staples Center de Los Angeles, lors de l'hommage rendu quelques semaines après la mort de Bryant dans un accident d'hélicoptère, survenu le 26 janvier à Calabasas, près de Los Angeles. L'accident a également été fatal à sa fille Gianna, 13 ans, et aux sept autres membres de l'équipage.

Un rassemblement de grandes vedettes

De nombreuses vedettes s'étaient donné rendez-vous pour saluer la carrière et l'influence de Kobe Bryant.

Michael Jordan, debout à ses côtés, a peiné à réprimer une larme quand Vanessa Bryant l'a remercié d'avoir accepté de présenter Kobe: Il t'admirait. Ca représente tellement pour nous .

Plus tôt, Kevin Garnett a confié son grand regret de ne pas avoir été capable de rapporter un titre à Minnesota où il a joué pendant 14 ans, ce qu'il a réussi à faire avec les Celtics de Boston en 2008.

Il a aussi évoqué ses duels avec Tim Duncan. C'était épique. J'attendais avec impatience toutes ces batailles. Et je te remercie de m'avoir fait atteindre un autre niveau .

Ce dernier lui a renvoyé la politesse: À Kevin et au regretté Kobe, merci. Vous m'avez obligé à donner le meilleur de moi-même et ça m'a apporté le meilleur autour de moi .

L'ancien ailier des Spurs a également rendu hommage à celui qui fut pendant 19 ans son entraîneur, Gregg Popovich. Merci de m'avoir enseigné le basketball, mais aussi de m'avoir appris qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a tout ce qui se passe dans le monde, qu'il y a la famille. Merci d'être l'être humain extraordinaire que tu es , a-t-il dit, ému.

Ont également été intronisés l'ancien coach Rudy Tomjanovich, deux fois champion avec Houston et l'ancienne vedette de la Women's National Basketball Association, Tamika Catchings.