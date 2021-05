Les Capitals remportent le premier match face aux Bruins

Nic Dowd a joué les héros en prolongation et les Capitals de Washington ont vaincu les Bruins de Boston 3-2, samedi soir, pour lancer les séries de la LNH.

Bien posté devant le filet, Dowd s'est moqué de la couverture du défenseur Kevan Miller et il a fait dévier un tir de la pointe de T.J. Oshie. La rondelle a changé de trajectoire et a déjoué Tuukka Rask entre les jambières.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Les Capitals ont pris les commandes 1-0 dans cette série quatre de sept. Le deuxième match aura lieu lundi soir, encore au Capital One Arena de Washington.

Jake DeBrusk et Nick Ritchie ont enfilé l'aiguille pour les Bruins, qui ont terminé au troisième échelon de la section Est. Rask a bloqué 29 rondelles.

Tom Wilson et Brenden Dillon aussi fait bouger les cordages pour les Capitals, qui ont conclu la campagne en deuxième position de l'Est.

À son premier match en carrière en séries éliminatoires, Vitek Vanecek s'est blessé au bas du corps et il a quitté la rencontre en première période. Le vétéran de 39 ans Craig Anderson s'est amené en relève et il a alloué un but en 22 tirs.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Il s'agit du quatrième affrontement en séries entre les deux formations et un premier depuis 2012. Les Capitals ont gagné les deux dernières confrontations.

Wilson, une des meilleures pestes de la LNH, a lancé les hostilités de la série dès la septième minute de jeu, mais avec la lame de son bâton plutôt qu'avec ses points.

En contre-attaque à trois contre deux, Wilson est entré en zone ennemie et il a passé la rondelle à Oshie. Ce dernier a refilé le disque à Wilson, qui a décoché un tir précis par-dessus la mitaine de Rask. Sur la séquence, les Capitals ont profité du fait que le défenseur Charlie McAvoy n'avait plus de bâton.

Les Bruins ont créé l'égalité quelques minutes plus tard, lors d'une mise en jeu en zone offensive. Curtis Lazar a bien bataillé pour la rondelle et elle a trouvé la lame de bâton de DeBrusk. L'ailier a décoché un tir sans avertissement qui a surpris Vanecek, qui s'est blessé sur ce jeu.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Les Capitals ont repris les devants à mi-chemin au deuxième engagement grâce à une rondelle bondissante. Dillon a effectué un tir de la pointe qui a touché la lame du bâton du défenseur des Bruins Jérémy Lauzon avant de rebondir derrière Rask.

Comme ce fut le cas au premier vingt, la troupe de Boston a nivelé le pointage. Lors d'un avantage numérique, David Pastrnak a décoché un tir qui a été dévié par Ritchie. Dillon a tenté d'empêcher la rondelle de traverser la ligne rouge, mais il s'y est pris une fraction de seconde trop tard.