Le CF Montréal et Atlanta United à égalité à la mi-temps

Victorieux 2-0 mercredi dernier contre Miami , le CF Montréal tente de poursuivre sur sa lancée et affronte l'Atlanta United ce samedi. Le jeune milieu de terrain Mathieu Choinière, 22 ans, obtient un premier départ cette saison.

Les premières 45 minutes ont été particulièrement exigeantes pour l'arbitre, qui a sifflé 17 fautes et distribué 3 cartons jaunes : un premier à Santiago Sosa pour un tacle sur Djordje Mihailovic, un deuxième à Rudy Camacho, qui marquait l'attaquant Josef Martinez de trop près, et un autre à Victor Wanyama pour un jeu jugé trop musclé.

En première demie, Atlanta United a tiré 5 fois vers le filet du CF Montréal, avec une seule frappe cadrée, contre 4 frappes (une cadrée) pour Montréal.

Les meilleures occasions montréalaises sont venues du pied de Mihailovic : sur coup franc direct en début de match, et sur un service précis pour la tête de Bjorn Johnsen à la 32e minute.

Des retours et une marque personnelle

Choinière a participé à un match cette saison, contre les Whitecaps de Vancouver samedi dernier.

Il a joué pendant 32 minutes et inscrit un tir cadré. Il s'agit d'un septième départ en carrière pour Choinière et d'un premier depuis le 10 août 2019, à Chicago. Les cinq autres matchs de l'athlète de 22 ans de Saint-Alexandre dans un rôle de titulaire remontent également à 2019.

Mathieu Choinière, 22 ans, a disputé ses premières minutes de la saison contre les Whitecaps de Vancouver samedi dernier. Photo : Getty Images / Alex Goodlett

Un des grands animateurs de l’attaque montréalaise depuis le début de la saison, le milieu de terrain offensif Djordje Mihailovic, est de retour à son poste. Il avait quitté la rencontre mercredi, ennuyé par un malaise à une cheville.

L'attaquant Bjorn Johnsen, auteur de deux buts mercredi face à Miami, conserve son rôle en pointe, flanqué de Romell Quioto qui effectue un 70e départ dans la MLS.

Clément Diop est de retour devant le filet après un congé d'un match.

Une foule imposante

À Atlanta, la jeune équipe montréalaise fera face à un nouvel adversaire: une foule nombreuse et bruyante. On attend plus 40 000 spectateurs.

Pour l’entraîneur Wilfried Nancy, ce sera un bon exercice.

Ça va être un bon exercice pour les joueurs, pour l’équipe et pour tout le monde de faire face à une foule comme ça, a-t-il dit vendredi. Parce que quand on a joué contre Nashville, je dois être honnête, ça nous a un peu déstabilisés.

L’équipe montréalaise n’a pas eu de succès jusqu’ici à Atlanta. Elle a subi la défaite à chacune de ses trois visites dans le spectaculaire stade Mercedes-Benz et a été dominée 8-2 au chapitre des buts marqués.

Son seul gain face au Atlanta United remonte au 15 avril 2017.

