Grosjean, parti premier, termine 2e au Grand Prix IndyCar d'Indianapolis

Au volant de sa monoplace de l'équipe Ed Carpenter Racing, Veekay, 20 ans à peine, a pris le meilleur sur Grosjean à une quinzaine de tours de la fin de cette course en comptant 85, sur le tracé routier du célèbre ovale où se disputeront les mythiques 500 miles d'Indianapolis dans deux semaines.

Veekay a mené 33 des 85 tours et a bénéficié d'une stratégie parfaite de son équipe, qui ne lui a jamais mis de pneus plus durs, pendant la course, et a donc privilégié la performance de bout en bout, alors que Grosjean a bouclé plusieurs tours en pneus durs.

L'Espagnol Alex Palou, un autre débutant ayant déjà gagné cette saison comme le Mexicain Pat O'Ward, a fini troisième, offrant donc à l'équipe Dale Coyne Racing de Grosjean deux places sur le podium.

Le top 6 a été complété par les Américains Josef Newgarden (4e), Graham Rahal (5e) et un autre Français, Simon Pagenaud (6e), qui avait remporté les 500 miles et a déjà été sacré champion d'IndyCar.

Grosjean se dit heureux

Grosjean a quitté la F1 fin 2020 de manière spectaculaire, en sortant quasiment indemne, mais brûlé aux mains, d'un incendie effrayant au Grand Prix de Bahreïn, après un choc de sa Haas, la seule écurie américaine de F1, contre le rail de sécurité.

Très heureux de ses débuts en IndyCar, Grosjean, 35 ans, qui est né en Suisse et possède la double nationalité, a révélé cette semaine qu'il cherche une maison aux États-Unis pour y vivre avec sa femme et ses trois enfants.

Il ne participera pas dans 15 jours aux 500 miles d'Indianapolis, sommet absolu de la saison d'IndyCar, car il a décidé de ne pas faire les courses sur ovales cette saison.

Par ailleurs, l'écurie de F1 Mercedes a annoncé mercredi que Grosjean pilotera la voiture de 2019 de Lewis Hamilton au Grand Prix de France, le 27 juin, avant de prendre part à une journée entière d'essais privés au circuit Paul Ricard deux jours plus tard.