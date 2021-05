Brent Lakatos en or au 100 m du Grand Prix de Nottwil

Lakatos a franchi la distance en 14 s 66/100. Il a devancé les Saoudiens Fahad Alganaidl (15,07 s) et Adbulrahmen Alqurashi (15,30 s).

L’autre Canadien en lice, Ben Brown, a pris le 9e rang en 16,52 s.

Ça fait deux ans que je ne suis pas venu ici et, chaque année, c’est un peu plus dur et les courses sont un peu plus vite, a souligné Lakatos. Je suis proche de mes records personnels, surtout au 800 m, et je ne pensais pas être en aussi bonne forme.

Lakatos est de retour à l’entraînement sur une piste depuis seulement trois semaines. C’est pour cette raison que ses attentes n’étaient pas élevées à son arrivée en Suisse sur cette piste qui a tout de même la réputation d’être une des plus rapides du circuit.

Je pensais être moins en forme, mais ça va bien et je suis content de mes temps , a-t-il indiqué.

Plus tard dans la journée, l’athlète originaire de Dorval s’est classé 5e au classement cumulatif des différentes vagues de 1500 m qui regroupaient des compétiteurs des catégories T53 et T54. Lakatos a fini 2e de sa vague.

Le Québécois a arrêté le chrono à 3:07,79. Les Canadiens Tristan Smyth (3:09,04), Josh Cassidy (3:10,49) et Ben Brown (3:46,14) ont respectivement fini 10e, 11e et 29e. Le Britannique David Weir (3:04,76) a été le plus rapide.

Brent Lakatos sera de retour sur la piste dimanche pour les courses de 400 m et de 5000 m.

Nottwil est la quatrième étape de la saison Grand Prix 2021 de para-athlétisme, après Dubaï, aux Émirats arabes unis, Tunis, en Tunisie, et Jesolo, en Italie.

La compétition de Pékin, prévue en avril, a été reportée, tandis que celle de Paris, au début de mai, a été annulée.

(Avec les informations de Sportcom)