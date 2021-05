Andrea Seccafien bat le record canadien au 10 000 m par près de 30 secondes

Avec un temps de 31 minutes 13 secondes 94/100, elle a également couru bien en dessous du standard olympique de 31 min 25 s.

L'athlète de 30 ans, de Guelph, a également remporté la course par plus de sept secondes.

Le record canadien précédent avait été établi à 31:41,59 par Natasha Wodak, en 2015.

Comme plusieurs athlètes, Andrea Seccafien, qui vit et s'entraîne à Melbourne, en Australie, a fait le voyage aux États-Unis dans le but de réussir le standard olympique et de peaufiner son entraînement pour les Jeux olympiques de Tokyo, prévus au mois de juillet.

Andrea Seccafien est quatre fois championne canadienne au 5000 mètres. Elle détient également le record canadien pour le demi-marathon.

De son côté, Natasha Wodak a réussi le standard olympique au marathon en décembre 2020, en Arizona.

Gabriela DeBues-Stafford et Melissa Bishop-Nriagu font partie des meilleures Canadiennes en action à Los Angeles, samedi.