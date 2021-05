Lorenzo Sonego affrontera Novak Djokovic en demi-finale à Rome

Pour décrocher sa première demi-finale en tournoi Masters 1000, l'Italien a écarté, avec l'aide d'un public tout acquis à sa cause, le Russe Andrey Rublev, septième tête de série, en trois manches de 3-6, 6-4 et 6-3 au bout de 2 h 33 min.

J'ai démarré le tennis à 11 ans et c'est un rêve d'être en demi-finale à Rome, mon tournoi préféré au monde, parce que je suis ici avec mes proches , a souligné l'Italien de 26 ans, vainqueur en avril du tournoi de Cagliari.

Le Turinois voit se dresser sur sa route, en demi-finale, le no 1 mondial, Novak Djokovic, qui a renversé le Grec Stefanos Tsitsipas (no 5) en trois manches ardues de 4-6, 7-5 et 7-5.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

C'est un moment très fort pour moi, contre un joueur incroyable, je vais faire de mon mieux! Je vais essayer d'en profiter, d'arriver avec le sourire et de m'amuser sur le court. Et puis on verra , a indiqué Sonego, avec un sourire.

D'autant que l'histoire lui montre que tout est possible puisque l'Italien a infligé au Serbe, l'automne dernier, l'une des défaites les plus sévères de sa carrière : 6-2 et 6-1 en quart de finale du tournoi de Vienne (sur surface dure).

Sonego est, avec Matteo Berrettini, Fabio Fognini ou les jeunes Jannik Sinner et Lorenzo Musetti, l'artisan d'une renaissance du tennis italien, qui connaît une année historique avec cette semaine 10 joueurs dans le top 100 mondial.

Autres matchs de la journée

Avant le duel attendu entre l'Italien et le Serbe, c'est l'Américain de 23 ans Reilly Opelka (47e mondial) qui se frottera à Rafael Nadal (3e mondial).

Chez les dames, les demi-finales se déroulent également dans la journée. La Tchèque Karolina Plískova (4e mondiale) a battu la Crotate Petra Martic (16e mondiale) 6-1, 3-6 et 6-2.

L'autre demi-finale oppose l'Américaine Cori Gauff (35e mondiale) et la Polonaise Iga Swiatek (15e mondiale).