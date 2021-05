Medina Spirit pourra participer au Preakness Stakes

Associated Press

Le vainqueur du Derby du Kentucky, Medina Spirit, a été blanchi des allégations de dopage sportif et pourra participer au Preakness Stakes samedi.

C'est la décision qui a été annoncée par le Maryland Jockey Club et les dirigeants de Pimlico en vue de la prestigieuse course hippique, la deuxième étape de la Triple Couronne, après la nouvelle analyse de son échantillon.

La victoire du poulain par une demie longueur devant Mandaloun au Derby le 1er mai a permis à son entraîneur, Bob Baffert, d'enregistrer sa septième victoire sur la légendaire piste de terre battue du Kentucky - un record.

Cette victoire n'était pas officielle jusqu'ici puisque Baffert a annoncé dimanche dernier que son poulain a reçu un test antidopage positif.

Selon Baffert, une pommade antifongique contenant du bétaméthasone, un stéroïde, aurait pu entraîner le test de dépistage positif après la course au Kentucky.

Dans un communiqué publié par son avocat, Baffert a déclaré que Medina Spirit a été traité pour une dermatite avec la pommade une fois par jour avant la course du 1er mai et que des experts en pharmacologie équine lui avaient dit que cela pourrait expliquer les résultats du test.

Baffert a révélé que le cheval avait reçu un test positif pour 21 picogrammes de la substance, qui est généralement administrée aux chevaux à des fins thérapeutiques pour aider leurs articulations et qui constitue une violation même à l'état de traces le jour de la course dans le Kentucky.

Les dirigeants du Preakness Stakes ont déclaré que Medina Spirit et les autres chevaux de Baffert qui devaient fouler la piste de course Pimlico ce week-end pourront le faire, à condition qu'ils soient soumis à des tests antidopage supplémentaires et à une surveillance accrue.

Medina Spirit devient de facto le favori pour remporter le Preakness Stakes.