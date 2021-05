Après le Canada, la F1 évite la Turquie, l'Autriche prend le relais

Le Grand Prix de Turquie, prévu le 13 juin, a été annulé en raison de la situation sanitaire dans ce pays et remplacé dans le calendrier par une deuxième course en Autriche le 27 juin.

Le calendrier de F1 a été passablement remanié en juin. Le GP de Turquie remplaçait celui du Canada, aussi annulé.

Après le Grand Prix d'Azerbaïdjan, prévu le 6 juin, il y aura une pause jusqu'au week-end du 20 juin. Le Grand Prix de France sera présenté à cette date, après avoir été devancé d'une semaine.

Voici le calendrier remanié, comme annoncé sur Twitter vendredi par le groupe Formula One :

Selon les organisateurs du Grand Prix de France, une majeure partie des 15 000 places autorisées chaque jour étaient déjà vendues.

Je réalise que cette décision prend de court les amateurs qui avaient acheté des billets et nos partenaires commerciaux. J'en suis désolé , a dit Éric Boullier, directeur général du Grand Prix de France.

Les billets déjà achetés sont valides pour le week-end du 20 juin, les amateurs peuvent aussi se faire rembourser si cette date ne leur convient pas.

Le circuit automobile de Spielberg en Autriche Photo : Getty Images / ANDREJ ISAKOVIC

Une semaine plus tard, ce sera le Grand Prix de Styrie, qui remplace donc le Grand Prix de Turquie, avant le Grand Prix d'Autriche la semaine suivante sur le même circuit, à Spielberg.

Je veux remercier le promoteur et les autorités turques pour tous leurs efforts dans les dernières semaines, a dit le président du groupe Formula One, Stefano Domenicali. Et je remercie aussi les promoteurs en France et en Autriche pour leur compréhension, leur flexibilité et leur enthousiasme.

C'est un programme triple (trois courses en trois semaines) que le groupe Formula One impose aux équipes.

La Turquie a récemment décrété un nouveau confinement, ce qui a déjà provoqué le déplacement de la finale de la Ligue des champions, le 29 mai, d'Istanbul à Porto, où elle sera disputée par deux équipes anglaises, Manchester City et Chelsea.

Déjà, en juillet 2020, deux courses avaient été disputées sur le circuit autrichien pour lancer la saison de F1.

C'est en Turquie, en novembre 2020, que Lance Stroll avait obtenu la pole position et que Lewis Hamilton était devenu champion du monde pour la septième fois de sa carrière.