Julian Alaphilippe dit non aux JO de Tokyo

Le spécialiste des grandes classiques, notamment la Flèche wallonne qu'il a remportée trois fois, a indiqué qu'il se donnait comme priorité les Championnats du monde, disputés en Belgique du 19 au 26 septembre.

Des objectifs de fin de saison ont été définis et, dans ce sens, des choix doivent être faits. Je serai très fier de porter le maillot de l'équipe de France aux prochains Championnats du monde , a écrit le coureur de l'équipe belge Deceuninck-Quick Step sur Twitter et Instagram.

C'est une décision personnelle et mûrement réfléchie. Une citation de :Julian Alaphilippe, coureur cycliste français

Il est le premier gros nom du peloton à déclarer forfait pour l'épreuve olympique sur route prévue le 24 juillet, soit moins d'une semaine après l'arrivée du Tour de France à Paris.

Julian Alaphilippe avec son maillot jaune Photo : Getty Images / AFP/Jeff Pachoud

Son annonce survient juste après la prolongation de l'état d'urgence au Japon, qui connaît une recrudescence de la pandémie.

Une pétition réclamant l'annulation des Jeux olympiques, qui a récolté plus de 350 000 signatures, a été remise vendredi aux autorités locales de Tokyo. Elle a aussi été envoyée au CIO, notamment, et devrait être soumise au gouvernement japonais.

Julian Alaphilippe a commencé en cyclocross avant de passer à la route en 2013. En plus de ses résultats dans les classiques, il a remporté le Tour de Grande-Bretagne et le Tour d'Espagne. Il a aussi gagné cinq étapes du Tour de France en 2018 et a endossé le maillot jaune pendant 14 jours en 2019.

En 2020, il a aussi fini premier d'une étape de la Grande Boucle et a porté le maillot jaune pendant trois jours.