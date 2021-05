Une pétition pour l'annulation des JO

Plus de 352 000 personnes ont signé une pétition en ligne intitulée Annulez les Jeux olympiques de Tokyo pour protéger nos vies , lancée début mai par Kenji Utsunomiya, avocat et ancien candidat au poste de gouverneur de Tokyo.

La vitesse particulièrement rapide avec laquelle les signatures ont été collectées sur la plateforme Change.org au Japon reflète l'opinion du public , des sondages réalisés depuis l'année dernière montrant que de 60 à 70 % de la population est opposée à la tenue des Jeux cet été, a-t-il déclaré à la presse.

Cette fois, la question est de savoir à quoi nous donnons la priorité, à la vie ou à un événement appelé Jeux olympiques , a dit M. Utsunomiya.

Avec la pétition, il a demandé à la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike d'exhorter le Comité international olympique (CIO) à annuler les Jeux.

Le CIO a le droit de prendre la décision d'annuler ou non les Jeux, mais Tokyo, en tant que ville hôtesse, devrait demander instamment au CIO d'annuler les Jeux. Une citation de :Kenji Utsunomiya

Ces activistes ont envoyé leur pétition par courriel au CIO et au Comité international paralympique (CIP) et adresseront ensuite des courriers postaux aux organismes internationaux, tout en prévoyant de soumettre le même texte au gouvernement japonais et au comité organisateur des Jeux de Tokyo.

Un syndicat de médecins hospitaliers japonais a aussi jugé cette semaine qu'il était impossible de tenir des Jeux sûrs pendant la pandémie .

Plusieurs sportifs japonais de renom, comme la championne de tennis Naomi Osaka ou le golfeur Hideki Matsuyama, ont exprimé ces derniers jours des réserves sur la viabilité des JO en pleine pandémie.

L'état d'urgence élargi

Le Japon a d'ailleurs étendu vendredi son état d'urgence, concernant déjà six départements, dont celui de Tokyo, à trois départements supplémentaires, à 10 semaines seulement de la cérémonie d'ouverture.

Nous avons décidé d'ajouter les départements de Hokkaido, Okayama et Hiroshima à ceux déjà sous état d'urgence jusqu'au 31 mai, a annoncé le premier ministre nippon Yoshihide Suga.

Dans ces trois départements, la population est relativement importante et le nombre de cas de COVID-19 augmente rapidement , a-t-il ajouté.

Activé pour la troisième fois dans le pays en un peu plus d'un an, l'état d'urgence japonais prévoit des restrictions moins sévères que les stricts confinements instaurés ailleurs dans le monde.

Il consiste surtout à restreindre l'activité de certains commerces physiques, imposant notamment la fermeture temporaire des bars et restaurants servant de l'alcool, sous peine d'amende. Certains grands magasins et cinémas ont aussi été fermés.

Yoshihide Suga lors d'une conférence de presse sur les mesures sanitaires Photo : Getty Images / Pool

Un autre éventail de mesures, d'un niveau inférieur à l'état d'urgence, sera lui aussi élargi à 10 départements, contre 8 jusqu'à présent, sur les 47 que compte le pays.

Le Japon a été relativement épargné dans l'ensemble par la pandémie avec un peu plus de 11 000 morts officiellement recensés depuis début 2020, mais les experts médicaux préviennent que le système hospitalier est sous forte pression.

Facteur aggravant, la campagne de vaccination ne progresse que très lentement en comparaison avec d'autres pays industrialisés. Seul le vaccin de Pfizer-BioNTech a pour l'heure été approuvé dans le pays et à peine plus de 1 % de la population a été vaccinée.

Les organisateurs des JO de Tokyo continuent cependant d'assurer qu'ils pourront se dérouler en toute sécurité grâce à des protocoles sanitaires stricts et à la vaccination d'un grand nombre de participants. Ils font aussi valoir le succès de la tenue d'épreuves-tests récemment dans la capitale japonaise.