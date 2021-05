Benjamin St-Juste s’entend avec Washington

L’équipe de football de Washington a annoncé sur Twitter que tous les joueurs qu’elle avait repêché sont désormais sous contrat.

La journaliste Nicki Jhabvala, du Washington Post, parle d’une entente de quatre ans qui rapportera à St-Juste un peu plus de 5 millions de dollars américains.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

St-Juste a été choisi au 3e tour du repêchage de la NFL, 74e au total. Il peut jouer au poste de demi de coin et de maraudeur, notamment grâce à son gabarit de 1,91 m et 92 kg (6 pi 3 et 202 lb).

Avec une fiche de 7-9, Washington a terminé au 1er rang de la Division est de la NFC. L'équipe a été éliminée au premier tour par les Buccaneers de Tampa Bay.