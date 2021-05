Les Packers s'entendent avec Blake Bortles

Associated Press

Rodgers, qui aurait exprimé sa volonté de quitter les Packers, était l'un des deux quarts dans leur effectif, avec leur premier choix au dernier repêchage de la NFL, Jordan Love.

Le directeur général Brian Gutekunst avait dit après le repêchage que nous ajouterons un troisième bras à notre formation, et peut-être même un quatrième .

Bortles, le troisième choix du repêchage de la NFL en 2014, retrouvera le coordonnateur offensif Nathaniel Hackett chez les Packers.

Le quart âgé de 29 ans a entamé 73 parties pour les Jaguars de Jacksonville entre 2014 et 2018. Hackett a été l'instructeur des quarts des Jaguars entre 2015 et 2016, et leur coordonnateur offensif de 2016 à 2018.

Bortles a aussi effectué de brefs séjours avec les Broncos de Denver et les Rams de Los Angeles en 2020, mais il n'a pas pris part au moindre match avec eux. Il a aussi disputé trois rencontres dans un rôle de quart réserviste avec les Rams en 2019.