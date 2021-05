Ce quilleur québécois fait tourner les têtes aux États-Unis

Juste avant que la COVID-19 interrompe le cours normal de nos vies, François Lavoie avait fini 4e des PBA World Series à Las Vegas, une série de cinq tournois, dont le prestigieux Championnat du monde.

Après, la saison de tournois a été suspendue, et le Québécois, professionnel depuis 2015, a fait une pause forcée, sans revenus de tournois, à son domicile de Wichita, au Kansas.

À notre niveau, on est habitués de pratiquer ou d’être en compétition presque chaque jour, avait-il expliqué à l'époque à Radio-Canada. C’est vraiment un gros changement pour nous de ne rien faire comme ça.

L'athlète originaire de Québec a pu, en 2021 retrouver les allées, et il n’a rien perdu de sa précision. Le Québécois a remporté en février l'un des cinq tournois majeurs du circuit, le PBA Tournament of Champions et le montant de 100 000 $ qui accompagne le titre.

Il a ensuite battu les vainqueurs des quatre autres tournois majeurs lors de la première édition du PBA Super Slam.

Il a dominé en finale le 18 avril le vainqueur du tournoi majeur PBA Players Championship, Kyle Troup, 247 à 202, et a reçu un autre chèque de 100 000 $.

En éliminatoires, François Lavoie, 4e favori, a perdu le 15 mai en demi-finales contre le no 1, Troup, qui a ensuite été titré.

François Lavoie (à gauche) et Kyle Troup lors des demi-finales de la PBA Photo : YouTube / Fox

Dans mon sport, une rencontre se joue vite. Il n’y a pas de marge d’erreur. On doit faire 10 bons lancers, 10 bons carreaux. Mais je garde un peu de recul, ça a quand même été un très bon tournoi pour moi, je suis satisfait de m’être rendu en demi-finales.

François Lavoie Photo : YouTube / Fox

François Lavoie regrette que le public ne puisse pas apprécier à sa juste valeur le travail des quilleurs qui doivent avoir une capacité d'analyse pour s'adapter en cours de match.

L’allée va toujours avoir les mêmes dimensions, mais c’est l’huile qu’on applique qui change, explique le Québécois. Cela se peut que ce soit huilé juste 30 pieds ou 50 pieds (sur 60), c’est ça qui change les conditions, or c'est invisible. Pourtant, ça affecte le niveau de crochet, l’équipement qu’on va utiliser, c’est très technique.

Et à chaque lancer qu’on fait, la boule déplace l’huile. Et à chaque lancer de notre adversaire aussi puisque nous jouons sur les mêmes allées. Donc, il faut garder un œil sur nos adversaires pour savoir ce qu’ils font sur les allées, comment leurs stratégies affectent les allées, pour ensuite trouver les réponses afin de s’ajuster.

Au golf, on voit le ruisseau ou la trappe de sable, on voit tous les obstacles, tandis qu’aux quilles, ce n’est pas très visible, et c'est plus dur à suivre pour le public en général. Une citation de :François Lavoie, quilleur professionnel

La PBA utilise depuis 2013 une teinture bleue sur les allées pour que le public puisse mieux voir où est déposée l'huile et comment elle évolue.

Une machine étend une teinture bleue pour mieux voir où est déposée l'huile sur une allée utilisée par la PBA. Photo : PBA

François Lavoie se prépare minutieusement pour ses compétitions. Il a accès par la PBA aux données d'huile de chaque compétition, et peut travailler au salon de quilles de Wichita dans les mêmes conditions. Le Québécois de 28 ans se prépare aussi physiquement grâce à un entraînement adapté.

Je suis un programme avec un entraîneur avec qui je suis allé à l’université, qui est un joueur de quilles. C’est rare un entraîneur qui comprend la mécanique du corps spécifiquement pour les quilles, fait-il remarquer. Avec lui, j’ai développé un programme pour éviter les blessures et pour rester souple.

François Lavoie lors de séries éliminatoires de la PBA Photo : YouTube / Fox

Cela permet au Québécois de se bâtir un calendrier complet de tournois.

Depuis la mi-janvier, je n’ai pas été chez moi très souvent, constate-t-il. On n’est pas obligés de s’inscrire à un nombre X de tournois, mais mes commanditaires me demandent de jouer un certain de nombre de tournois par année. Ils me demandent de jouer la grande majorité des tournois de la PBA, car c'est télévisé.

C'est François Lavoie lui-même qui planifie tous ses déplacements, ce qui lui prend beaucoup de temps, au point qu'il songe à engager un agent.

Les bourses fonctionnent un peu comme au golf, le classement détermine le total de la bourse. On a quelques zéros en moins que les bourses de golf, mentionne-t-il en souriant, mais entre les gains de tournois et les ententes de commandite qu’on a, je dirais que dans le top 40 au niveau professionnel, ces gens-là gagnent suffisamment bien leur vie.

La majorité de l’argent qu’on reçoit est basé sur nos performances de tournoi en tournoi, c’est stressant. La roue tourne, tout est relié. Une citation de :François Lavoie, quilleur professionnel

Une année extraordinaire

Pour moi, cette année a été extraordinaire , reconnaît-il volontiers.

C’est très facile de perdre confiance si on ne trouve pas les réponses pourquoi la journée a mal été, dit-il. Au niveau professionnel, on affronte les meilleurs au monde, et une mauvaise journée ne veut pas dire que la prochaine va être meilleure.

C’est pour ça qu’il faut bien connaître le sport des quilles, bien connaître les techniques, les stratégies, pour trouver ces réponses.

François Lavoie en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

François Lavoie a aujourd'hui prouvé qu'il réussit à trouver les bonnes réponses. Et avec les succès vient la notoriété.

C’est très plaisant, pour moi, mais aussi pour le sport des quilles. Je suis content de lui donner un peu de visibilité, car je sais que la situation en ce moment est difficile au Québec. La plupart des salons de quilles sont toujours fermés. Je me considère très chanceux d’être ici et d’être capable de jouer et de voyager, de faire mon métier.

Chez nous, c’est difficile, les gens ont hâte de retourner sur les allées, je reçois beaucoup de messages après chaque apparition que je fais à la télévision, et ça fait chaud au cœur de voir l'appui que je reçois , tient-il à dire, reconnaissant.

Présentation de François Lavoie lors des séries éliminatoires de la PBA Photo : YouTube / Fox

Dans une semaine, après quelques jours de repos, le quilleur québécois se préparera pour le calendrier estival de la PBA.

Le circuit estival n’a pas de séries éliminatoires, c’est plus relax, les bourses sont moins élevées, ajoute M. Lavoie. C’est juste pour que les joueurs puissent rester actifs. C’est moins compétitif. Le plus important, c’est le calendrier de janvier à mai.

Et François Lavoie a très bien travaillé entre janvier et mai.

En 2020, j'avais été très constant. Et cette année, j’ai continué sur la même lancée, mais oui, 2021 a été une saison très exceptionnelle, admet-il. Notre sport, c’est comme au golf, c’est un sport individuel, et on perd beaucoup plus souvent qu’on gagne. C’est rare de voir quelqu’un gagner plusieurs tournois de grande envergure dans la même saison.

Présentation de François Lavoie lors des séries éliminatoires de la PBA Photo : YouTube / Fox

François Lavoie a été nommé joueur débutant de l'année en 2017 dans la PBA, après avoir notamment conservé son titre au US Open. Il avait réussi une partie parfaite de 300 en demi-finales, le seul à avoir réussi cet exploit. Cela lui avait rapporté 40 000 $ (30 000 $ pour la victoire et 10 000 $ pour la partie parfaite).

C'est la première fois qu'un Canadien était nommé joueur débutant de l'année. Il avait alors 23 ans et s'était fait connaître grâce à ses résultats au niveau universitaire au sein du programme de l'Université Wichita State.

En 2015, à Toronto, il a remporté la médaille d'or aux Jeux panaméricains en double et a obtenu une 6e place en simple. En 2019, à Lima, il a fini 5e en double et 8e en simple.

François Lavoie souhaite participer un jour aux Jeux olympiques. Il y croit et continuera d'appuyer la candidature olympique de son sport. Les quilles ont d'ailleurs failli faire partie du programme à Tokyo.

(Avec les informations de Jean-Philippe Martin)