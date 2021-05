L'équipe féminine canadienne de softball dévoile sa formation en vue des JO

Ces 15 athlètes ont été sélectionnées par le personnel d'entraîneurs de Softball Canada.

C'est un rêve pour moi. C'est dur à décrire, c'est incroyable! Chaque jour, quand je vais pratiquer avec les filles, je réalise à quel point c'est un honneur de représenter le Canada à l'international a confié Callum Pilgrim en entrevue à Radio-Canada.

Le Canada s'est qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 au Tournoi de qualification des Amériques de la WBSC World Baseball Softball Confederation à Surrey, en Colombie-Britannique, en terminant avec le Mexique parmi les deux équipes de tête du groupe de 12 formations participantes.

Notre force est définitivement notre constance. Notre alignement est très bien équilibré, nos lanceuses sont fortes, mais nos frappeuses aussi. Nous sommes également prêtes physiquement a poursuivi Pilgrim, joueuse remplaçante pour le tournoi olympique.

Le softball est de retour aux Jeux olympiques après avoir été écarté du programme des Jeux de Londres 2012 et ceux de Rio de Janeiro en 2016. Le Canada a tout juste raté le podium à Pékin, en 2008.

Le softball ne sera pas présenté en 2024 à Paris, alors les Jeux olympiques de Tokyo ont une importance encore plus grande pour le sport et pour toute l'organisation de Softball Canada. Nous sommes conscientes de notre responsabilité. a déclaré Pilgrim.

Le Canada occupe actuellement le troisième rang du classement mondial de softball féminin de la WBSC. Toutefois, une médaille de bronze ne serait pas satisfaisante pour l'équipe canadienne.

On veut l'or, on veut la médaille d'or. Tous les jours à l'entraînement on se rappelle qu'on vise la plus haute marche du podium, rien de moins.

Une citation de :Callum Pilgrim