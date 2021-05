L'égalité 2-2 entre les Oilers et le Canadien après 20 minutes

Cole Caufield a marqué le quatrième but de sa très jeune carrière pour ouvrir le pointage, et c'est 2-2 après 20 minutes de jeu entre le Canadien et les Oilers d'Edmonton, mercredi soir, à Montréal.

Caufield a fait mouche sur le premier tir du match.

Ryan Nugent-Hopkins et Alex Chiasson ont marqué pour les Oilers. Nick Suzuki a inscrit l'autre but du Canadien.

Cayden Primeau a repoussé sept tirs devant le filet montréalais. À l'autre bout, Mike Smith a réalisé six arrêts.

Un premier match pour Ylönen dans la LNH

Le Finlandais Jesse Ylönen disputera un premier match dans la LNH, mercredi, alors que le Canadien de Montréal donnera congé à plusieurs vétérans à l’occasion de sa dernière rencontre de la saison face aux Oilers d'Edmonton.

Le match est sans enjeu pour le Canadien, qui est confiné au quatrième rang de la Division nord. Pour leur part, les Oilers sont assurés de terminer deuxièmes. Le Canadien affrontera donc les Maple Leafs de Toronto lors du premier tour des séries, tandis que les Oilers seront opposés aux Jets de Winnipeg.

Comme Ylönen, le défenseur Xavier Ouellet a été rappelé du Rocket de Laval, qui a défait les Marlies de Toronto 4-2, mardi soir.

Les attaquants Tyler Toffoli, Josh Anderson et Eric Staal seront laissés de côté au profit d'Ylönen, Alex Belzile et Michael Frolik. En défense, Joel Edmundson et Jeff Petry bénéficieront d’un congé. Ouellet et Erik Gustafsson les replaceront à la ligne bleue.

Charlie Lindgren est l'auxiliaire de Primeau. Jake Allen n'aura donc pas à enfiler ses jambières.

Je l'avais dit, nous avions des joueurs qui jouaient malgré des blessures. En avant, en défensive, devant les buts, nous en profitons pour leur donner une journée de congé de plus. Une citation de :Dominique Ducharme, entraîneur-chef par intérim du Canadien

Derrière le banc aussi

L'entraîneur adjoint Alexandre Burrows profitera également d'une soirée de repos et sera remplacé derrière le banc par le directeur des gardiens Sean Burke. Ducharme a précisé que Burrows souffrait de symptômes grippaux et qu'il avait obtenu congé par mesure préventive.

Extrait point de presse de Dominique Ducharme

Ylönen fut un choix de deuxième tour du Canadien en 2018, 35e au total. Il a récolté neuf buts et huit passes en 26 rencontres avec le Rocket cette saison.

De son côté, Ouellet a déjà participé à cinq matchs du Tricolore cette saison. Il a été tenu à l’écart de la feuille de pointage. Il a récolté trois buts et une aide en 16 matchs avec le Rocket.

Dans le camp des Oilers, Mike Smith sera devant le filet. L’attaquant Kyle Turris remplacera Kailer Yamamoto.

Edmonton est en quête d’une septième victoire de suite sur les patinoires adverses, ce qui constituerait une première pour les Oilers en 34 ans.