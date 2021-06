Les planches d’équilibre ont la cote

Luna, Unda, Montréal B-Board, les fabricants québécois se multiplient et offrent des produits aussi plaisants à regarder qu’à utiliser. Et si vous avez des talents de bricoleur, vous pouvez facilement trouver des tutoriels sur Internet pour vous en construire une.

Lancée en 2018, la jeune entreprise Montréal B-Board est l'une de celles pour qui les astres se sont alignés lors de la pandémie.

Avant la pandémie, ça allait déjà bien, affirme le fondateur de l’entreprise Nicolas Loiselle. Lorsque la pandémie a frappé, la société a été mise sur pause, les gyms ont fermé et les gens ont voulu trouver de nouvelles manières de bouger, de s'entraîner et mon produit entrait directement dans cette lignée-là.

Nicolas Loiselle ne cache pas que son chiffre d'affaires est passé de 52 000 $ de ventes l’an dernier à 650 000 $ cette année.

Il y a aussi eu un mouvement pour encourager les entrepreneurs locaux et je cochais toutes ces cases-là, souligne-t-il. Mon produit a décollé à partir de la deuxième semaine de la pandémie et ç’a été non-stop depuis ce temps-là. J'ai ensuite été diffusé à l'émission Dans l'oeil du dragon. Ç'a donné un autre gros push. Et plus j'avais de la visibilité, plus les gens en parlaient, plus les gens en parlaient, plus les gens en voulaient, ça eu un effet boule de neige.

Le fait que le médaillé olympique Sébastien Toutant a publié de nombreuses vidéos sur les médias sociaux en train d’utiliser des planches d’équilibre doit avoir aidé un peu l’industrie naissante.

Des télétravailleurs sont aussi attirés par le produit, poussés par le désir de ne pas rester assis toute la journée.

Les gens se tournent de plus en plus vers les bureaux debout pour travailler, remarque Nicolas Loiselle. Le balance board, une fois qu'on le maîtrise, on peut faire plein de choses, dont parler au téléphone, écrire un texte, lire un livre ou écrire à l'ordinateur.

De la rééducation à votre salon

La planche d’équilibre n’est pas nouvelle en soi. Utilisée depuis plusieurs années en rééducation, elle a fait graduellement son entrée dans les gyms et maintenant dans les salons avec des versions plus esthétiques.

Le vice-président de la Fédération des kinésiologues du Québec, Marc-Antoine Pépin, affirme que c’est un outil aussi valable que n'importe quel autre outil et que la planche d’équilibre peut être intéressante pour varier votre routine d’entraînement.

Du point de vue de l'équilibre et de la proprioception, où l’on se situe dans l'espace, il y a des bénéfices qui sont indéniables. On est habitué à avoir les deux pieds sur le sol. Lorsque l’on marche, que l’on court ou que l’on fait du ski de fond, on a les deux pieds à plat. Avoir cette notion d'équilibre et d'instabilité, c'est un ajout intéressant qui est peu présent dans les entraînements que les gens se font à la maison. Une citation de :Marc-André Pépin, vice-président de la Fédération des kinésiologues du Québec

En raison de la forme de la planche d’équilibre, on fait tout de suite le lien avec le surf, la planche à neige et la planche à roulettes. Le fondateur de Montréal B-Board estime que le produit ne s’adresse pas seulement aux amateurs de sports de glisse.

Ça s'adresse à tellement plus de gens, affirme Nicolas Loiselle. Ceux qui veulent pratiquer le yoga à la maison, qui veulent juste s'entraîner au niveau fitness, pour les athlètes de sports de planche ou les joueurs de hockey. C'est un outil qui est très polyvalent quand on veut travailler en général sa proprioception. Ça va aider la motricité, les transferts de poids et les réflexes.

Marc-André Pépin rappelle que la planche d’équilibre était déjà présente dans la vie de certains athlètes.

Je le vois dans une optique de réadaptation ou de retour de blessure par exemple, indique le kinésiologue. On voit beaucoup l'utilisation de ça chez les athlètes qui se remettent d'une entorse à la cheville lorsqu'ils doivent revenir et réhabituer leurs muscles.

Et est-ce que l’on peut faire un entraînement complet avec une planche d’équilibre? Le kinésiologue répond que oui, mais ça dépend de notre objectif.

Si on désire développer réellement notre force, notre masse musculaire, lorsque l’on travaille sur une planche d’équilibre, on va devoir baisser un petit peu les charges qu'on va prendre. À ce moment-là, qu’est-ce que l'on veut plus travailler, l'équilibre ou la force , dit Marc-André Pépin.

On ne peut pas nécessairement faire tous nos exercices sur la planche, mais il y a moyen d'avoir un entraînement complet si notre objectif est de développer notre stabilité et notre proprioception.

Et si vous vous questionnez sur les exercices que vous pouvez faire sur la planche d’équilibre, vous n’êtes pas seul.

Dans les événements, les gens qui venaient essayer mon produit se demandaient quoi faire avec. Vous pouvez faire des entraînements, des positions pushups, des lunges, il y a plusieurs exercices disponibles, mais les gens n'avaient pas cette créativité-là. Ils se tenaient en équilibre et après ils me demandaient quoi faire. J'ai compris rapidement que les gens avaient besoin de se faire guider dans l'utilisation de cette bébelle-là et c'est là qu'est venue l'idée de faire des vidéos d'entraînements. Une citation de :Nicolas Loiselle, fondateur de Montréal B-Board

Il existe très peu de contre-indications pour l’utilisation d’une planche d’équilibre, selon Marc-André Pépin. Elle est même utilisée auprès des personnes âgées pour développer leur stabilité et prévenir les chutes. Peu importe votre âge, il faut toutefois s’assurer d’être dans un environnement sécuritaire, c’est-à-dire d’avoir un appui et un espace dégagé.

Quant au fondateur de Montréal B-Board, il rêve que la planche d’équilibre devienne un sport à part entière.