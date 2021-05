La victoire des Pacers de l'Indiana élimine les Raptors de Toronto

Les Pacers ont vaincu les Cavaliers de Cleveland par la marque de de 111-102, lundi soir, pour s'emparer du 9e rang de l'Association Est, éliminant du même coup les Raptors de la course aux séries éliminatoires.

Domantas Sabonis a marqué 21 points en plus d'ajouter 20 rebonds et 9 passes, menant les Pacers vers la victoire.

Son coéquipier Kelan Martin a quant à lui réussi 25 points, un record personnel. Avec quatre matchs encore à disputer au calendrier, les Pacers sont maintenant au neuvième rang dans l'Est, tout juste devant les Wizards de Washington.

Ces derniers se sont inclinés 125-124 à Atlanta face aux Hawks, dans un match où Russell Westbrook, des Wizards, a réussi le 182e triple-double de sa carrière, battant le record NBA vieux de 47 ans du légendaire Oscar Robertson.

La fin pour les Raptors

C'est la première fois en huit ans que les Raptors ne participent pas aux séries éliminatoires de la NBA. La fin d'une époque pour une équipe qui a remporté les grands honneur en 2019.

Cette saison, l'équipe torontoise présente une fiche de 27 victoires contre 41 revers et occupe présentement le 12e rang de l'Association Est.

Avec seulement quatre matchs à faire au calendrier régulier, les Raptors ne peuvent désormais plus rattraper les Pacers et les Wizards, respectivement 9e et 10e au classement de l'Association Est.