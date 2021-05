Le Canadien pour la première fois sans Québécois

L'attaquant a raté neuf rencontres en raison d'une blessure au bas du corps. Il a amassé 4 buts et 10 aides en 44 matchs cette saison.

Le natif d'Ottawa devrait prendre la place d'Alex Belzile et jouer dans un trio complété par Jake Evans et Artturi Lehkonen.

Il ne lui manque qu'un point pour atteindre le plateau des 200 dans sa carrière.

Le retrait de Belzile signifie que le Tricolore jouera vraisemblablement un premier match dans son histoire sans un seul joueur natif du Québec dans sa formation.

Phillip Danault est à l'écart en raison d'une commotion cérébrale, tandis que Jonathan Drouin est en congé depuis le 28 avril pour des raisons personnelles.

C'est le résultat de circonstances , a souligné l'entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme. Un gars comme Danault a un rôle important, Drouin est un joueur qui peut aider offensivement, Belzile est ici.

Il y a aussi une dizaine de gars à Laval. C'est comme ça. Une citation de :Dominique Ducharme, entraîneur-chef du Canadien

Aucun autre changement ne devrait être effectué. Jake Allen sera à nouveau devant le filet.

Le Canadien a besoin de récolter un seul point à ses deux derniers matchs du calendrier face aux Oilers pour obtenir officiellement son billet pour le tournoi printanier.

Il peut également confirmer sa participation aux séries dès que les Flames de Calgary et les Canucks de Vancouver auront laissé filer un point d'ici la fin de la campagne.

Samedi, Connor McDavid a inscrit un 100e point cette saison dans un gain des Oilers.

Le retour des blessés

Par ailleurs, l'attaquant Brendan Gallagher s'est entraîné avec ses coéquipiers pour une première fois depuis qu'il a subi une fracture du pouce droit, le 5 avril. Gallagher devait toutefois éviter les contacts.

La fiche du Canadien est de 7-12-0 en son absence.

Carey Price s'est joint à ses coéquipiers sur la patinoire à la fin de l'entraînement. Le gardien a subi une commotion cérébrale le 19 avril contre les Oilers.

Shea Weber a également foulé la glace du Complexe sportif Bell avant ses coéquipiers. Le défenseur a raté les six derniers matchs en raison d'une blessure au haut du corps.

Ducharme a bon espoir de les revoir dans la formation pour le début des séries la semaine prochaine. Il a toutefois précisé qu'ils ne seront pas en uniforme mercredi pour le dernier match du calendrier.

Il a ajouté que Danault devrait être de retour sur la glace bientôt.

Dominique Ducharme a également indiqué que les joueurs qui le souhaitent seront vaccinés les 13 et 14 mai.

Les personnes âgées de 30 ans et plus peuvent se faire vacciner dès lundi au Québec. L'âge limite passera à 25 ans le 12 mai et à 18 ans le 14 mai.