Les Flames corrigent les Sénateurs et restent en vie dans la course aux séries

Johnny Gaudreau et Matthew Tkachuk ont chacun récolté un but et trois points. Mikael Backlund, Michael Stone, Dillon Dube et Mark Giordano ont aussi marqué pour les Flames, tandis que Jacob Markstrom a fait 19 arrêts. Seul Josh Norris l'a déjoué.

Anton Forsberg a permis 4 buts en 23 tirs, puis en relève, Filip Gustavsson a stoppé 11 tirs sur 13.

Après avoir touché le poteau en début de match, Gaudreau a obtenu un 19e filet à mi-chemin au premier tiers, grâce à un revers en échappée. C'était son quatrième but en six matchs.

En période médiane, les Flames ont assommé leurs rivaux avec trois filets en moins de 10 minutes. Le but de Tkachuk était son premier depuis le 2 avril.

Calgary est à huit points du Canadien de Montréal, qui détient la 4e place dans l'Est.

Pour espérer prolonger leur campagne, les Flames ne doivent perdre aucun de leurs quatre derniers matches, tous contre les Canucks.

Mais il faudrait aussi que le Canadien perde en temps réglementaire lundi et mercredi, face aux Oilers d'Edmonton.

Nous nous sommes placés en bien fâcheuse position, a dit Tkachuk. Il faut gagner et prier. C'est tout ce que nous pouvons faire. Je ne pensais jamais que nous serions des supporters des Oilers, mais nous avons besoin de victoires de leur part.

Gaudreau y a fait aussi écho.