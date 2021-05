Après la pole, Hamilton s'offre la victoire en Espagne

Lewis Hamilton a remporté dimanche en Espagne la 98e victoire de sa carrière au terme d'une course qui s'est décidée dans les puits. Lance Stroll a fini juste en dehors des points, en 11e place.

Hamilton a donc remporté six fois le Grand Prix d'Espagne, à Barcelone, tout comme Michael Schumacher à l'époque.

Le Britannique s'approche aussi du palier symbolique des 100 victoires, lui qui avait atteint ce palier samedi en qualification en obtenant sa 100e pole position en F1.

Ce ne fut pas un week-end parfait pour Hamilton, car il a été surpris par Max Verstappen au départ, qui a pris l'avantage, et le commandement, au premier virage. Un dépassement au culot.

Lewis Hamilton a dépassé Max Verstappen dans les derniers tours de la course. Photo : Getty Images / Bryn Lennon

Mais Mercedes-Benz a pris Red Bull de court en adoptant une stratégie de deux arrêts pour Hamilton, au 28e et au 43e tour alors que Verstappen n'en a fait qu'un, au 25e tour.

Avec des pneus plus frais, Hamilton a rattrapé son retard et a repris sa première position au 60e tour.

Je sais par expérience qu'ici, faire un seul arrêt, c'est très risqué. J'ai bien fait de faire confiance à l'équipe , a admis Hamilton.

C'est une victoire d'équipe Une citation de :Lewis Hamilton, pilote de F1 (Mercedes-Benz)

Max Verstappen a compris qu'en devant rouler plus longtemps avec son deuxième train de pneus, la victoire lui échappait.

Nous ne sommes pas encore là nous voudrions être, nous étions encore trop lents aujourd'hui, a expliqué Verstappen. Je n'ai rien pu faire pour contenir Lewis à la fin.

Le pilote no 2 de Mercedes-Benz Valtteri Bottas a terminé au 3e rang, après avoir vendu chèrement sa peau, notamment face à son coéquipier qu'il n'a pas voulu laisser passer au 52e tour. La deuxième place était en jeu, et Hamilton a dû plonger à l'intérieur à l'approche du virage no 10 pour y arriver.

Lance Stroll Photo : Getty Images / Bryn Lennon

Lance Stroll partait de la 11e place, il a fini 11e. Il est entré momentanément dans les points, au cœur d'une bataille avec Fernando Alonso (Alpine-Renault). Les deux se sont échangé la 10e place, et c'est finalement l'Espagnol qui a eu le meilleur sur le Québécois.

Stroll va-t-il conserver sa 11e place ? Lors d'un dépassement téméraire sur Alonso au 61e tour, il a dû quitter la piste pour éviter un contact, et est revenu trop tôt en piste, hors des limites imposées par la FIA.

Il a tout de suite redonné la position à Alonso en relevant le pied de l'accélérateur, mais ce beau geste sportif suffira-t-il pour lui éviter une sanction ?

Quant au Torontois Nicholas Latifi, il a fini 16e dans la Williams, après de belles manœuvres, notamment un dépassement réussi sur Mick Schumacher au 15e tour pour s'emparer du 15e rang.