Un tour du chapeau pour Tim Stützle dans la victoire des Sénateurs face aux Jets

L'attaquant recrue Tim Stützle a enregistré un tour du chapeau et les Sénateurs d'Ottawa ont vaincu les Jets de Winnipeg 4-2, samedi soir.

Stützle, le troisième choix au total du dernier repêchage de la LNHLigue nationale de hockey , a inscrit ses 10e, 11e et 12e buts de la campagne et il a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière.

Connor Brown a atteint le plateau des 20 buts pour une deuxième fois dans la LNH et il a ajouté deux mentions d'aide pour les Sénateurs, qui ont signé une troisième victoire de suite.

Le jeune Shane Pinto s'est quant à lui fait complice de deux buts de la troupe d'Ottawa, qui s'est hissée au 5e rang de la Division nord. Même s'ils sont éliminés depuis déjà quelques jours, les hommes de D.J. Smith ont remporté neuf de leurs 12 dernières rencontres (9-2-1).

Filip Gustavsson a cédé deux fois en 29 tirs devant le filet des Sénateurs.

Mark Scheifele a marqué son 200e but en carrière dans le circuit Bettman et il a mis la table pour le but de Mason Appleton. Connor Hellebuyck a réalisé 22 arrêts dans la défaite.

Les Jets ont perdu huit de leurs neuf derniers matchs, mais ils s'accrochent toujours au 3e rang de la Division nord, deux points devant le Canadien de Montréal.