Alex Labbé s'offre son meilleur résultat en NASCAR cette saison

C'est effectivement une solide journée pour nous, on en avait grandement besoin, a-t-il écrit à Radio-Canada Sports.

On avait une bonne voiture pour amorcer la course et une excellente exécution de toute l'équipe tout au long des 147 tours , précise-t-il.

C'est la première fois que Labbé arrive à se glisser parmi les 10 premiers sur une piste intermédiaire, soit de 1,5 mille (2,4 km).

On sait que c'est sur ce genre de piste que c'est le plus difficile de compétitionner avec les équipes de pointe, fait-il remarquer. Donc, c'est une grosse journée bien motivante pour toute la troupe chez DGM Racing.

Une performance qui a ému le propriétaire de l'équipe, Mario Gosselin.

J’ai des larmes qui coulent, c’est comme si on venait de remporter la course , a réagi M. Gosselin.

La voiture peinte aux couleurs de la Red Dog de Kenny Wallace (1994-1996) a porté chance au Québécois, puisqu’il a su se maintenir parmi les 16 premiers presque toute la course.

Je pense qu’on avait notre meilleure voiture à vie sur ce type de piste, affirme-t-il sans hésiter. On a fait quelques ajustements mineurs pendant la course. Plus celle-ci avançait, plus nous étions rapides et nous nous sommes même retrouvés devant des équipes de pointe!

Nous avons réalisé beaucoup de progrès avec cette voiture depuis le début de l’année, donc je me suis présenté dans la grille de départ en toute confiance. On savait qu’on pouvait réaliser un bon résultat sur cette piste , a -t-il admis.

L'épreuve de Darlington a été remportée par Justin Allgaier (JR Motorsports), qui a tout juste devancé son coéquipier Josh Berry.

Rappelons que le pilote de Saint-Albert est le seul Canadien et Québécois à faire partie du circuit NASCAR.

Jusque là, son meilleur résultat en 2021 avait été une 15e place à Homestead en Floride, le 27 février.

L’équipe DGM Racing, propriété du Beauceron Mario Gosselin, rivalise de plus en plus avec les équipes de pointe dans la série Xfinity, malgré un budget limité.

À la mi-mars, Alex Labbé a eu la confirmation que l'entreprise BRP, par l’entremise de la marque Can-Am, allait poursuivre son association avec lui pour huit courses supplémentaires cette année.

Labbé est 28e au classement des pilotes et son équipe DGM est 20e au classement des propriétaires.