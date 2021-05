Alex Belzile en renfort et une commotion cérébrale pour Phillip Danault

Le CH va insérer l'attaquant Alex Belzile dans sa formation. Le joueur originaire de Saint-Éloi, qui se trouvait sur l’escouade de réserve, s’est entraîné samedi avant-midi sur un trio régulier en compagnie de Jake Evans et d’Artturi Lekhonen.

Belzile fait partie des trois seuls joueurs québécois à revêtir l’uniforme du CH cette saison. Jonathan Drouin est absent pour des raisons personnelles depuis la fin du mois d’avril alors que Phillip Danault s’est blessé lors du match de jeudi. L'entraîneur-chef par intérim, Dominique Ducharme, a confirmé samedi que ce dernier a subi une commotion cérébrale et qu'il est retourné à Montréal.

Âgé de 29 ans, Alex Belzile n'a encore jamais pris part à un match de saison régulière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il avait toutefois participé à six rencontres lors des séries éliminatoires de 2020, récoltant une aide au passage.

En 14 matchs avec le Rocket de Laval cette saison, dans la Ligue américaine de hockey, Belzile a inscrit 3 buts et 8 aides.

Caufield avec Perry et Staal

Lors de l'entraînement matinal, Jesperi Kotkaniemi était au centre de Tomas Tatar et Josh Anderson, tandis que Cole Caufield était à la droite de Corey Perry et Eric Staal. Le trio de Nick Suzuki, Tyler Toffoli et Joel Armia était le seul à ne pas avoir été modifié.

Jake Allen sera devant le filet, après être venu en relève à Cayden Primeau après la première période jeudi, lors de l'éventuelle défaite de 5-2 du Canadien face aux Maple Leafs.

Le Canadien doit récolter un point de plus que les Canucks de Vancouver pour confirmer sa participation aux séries éliminatoires. Les Canucks ont rendez-vous avec les Oilers d'Edmonton en fin de soirée samedi.

Dans le camp des Maple Leafs, l'attaquant Adam Brooks et le défenseur Ben Hutton remplaceront respectivement Stefan Noesen et Rasmus Sandin. Jack Campbell sera de nouveau le gardien partant.

Les Maple Leafs ont besoin de récolter un seul point de plus d'ici la fin de la saison pour s'assurer d'un premier titre de section depuis la campagne 1999-2000. Les Leafs seraient aussi couronnés dès que les Oilers échapperont un point.