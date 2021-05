Lewis Hamilton obtient la 100e pole position de sa carrière

Le Britannique a réussi à atteindre le plateau inégalé au terme d'une autre belle bataille avec Max Verstappen sur le circuit Catalunya de Montmelo.

Hamilton a réussi son chrono de référence à sa première sortie en Q3, soit 1 min 16 s 741/1000. Il n'a pas réussi à améliorer son chrono à sa deuxième tentative, mais le Néerlandais ne l'a pas rattrapé, ni son coéquipier Valtteri Bottas d'ailleurs.

Verstappen n'a cédé que 36 millièmes de seconde au champion du monde.

Notre rythme en longs relais est tout à fait décent, mais celui des Mercedes-Benz aussi, a fait remarquer le Néerlandais. En plus, il est difficile de dépasser ici, donc on verra, mais j'espère qu'on sera aussi près qu'aujourd'hui.

La victoire se jouera peut-être dans les puits, entre les pilotes qui auront choisi une stratégie de deux arrêts, et ceux qui en feront trois.

Lewis Hamilton obtient la 100e pole positon de sa carrière en Espagne. Photo : Getty Images / Pool

Lewis Hamilton avait obtenu sa première pole position à Montréal en 2007, le voici seul centenaire, loin devant Michael Schumacher qui en avait obtenu 68 et Ayrton Senna qui en avait obtenu 65.

Je me sens très humble, je suis très reconnaissant, car si j'y suis arrivé, c'est grâce à une armée de gens, des femmes et des hommes à l'usine qui travaillent sans relâche. Je suis vraiment sur un nuage, comme à ma première pole , a réagi Hamilton.

Lance Stroll partira de la 11e place sur la grille, et aura donc le choix de sa stratégie pneumatique (le top 10 devant partir avec les pneus utilisés en Q2). Il avait réussi le 8e chrono en Q2 (1:17,974, +1,233), mais a ensuite été délogé par des pilotes plus rapides.

Son coéquipier Sebastian Vettel partira juste derrière lui, de la 13e place (+1,338).

Nicholas Latifi partira de la dernière ligne de la grille, de la 19e place. Le Canadien a été incapable de sortir de Q1, après avoir endommagé sa voiture en roulant trop violemment sur les vibreurs (il a même cassé la vitre de son rétroviseur gauche, ce qui est rare).

Il a terminé la séance derrière Mick Schumacher (Haas), à 2,478 du temps de référence.

C'est un week-end difficile jusqu'à maintenant, a admis le Torontois. J'ai endommagé l'auto à ma deuxième tentative (en Q1), et ça n'a pas aidé. Il y avait aussi de la circulation, car tout le monde voulait trouver sa place sur le circuit avant de s'élancer. Mais bon, c'est pareil pour tout le monde. Ce ne sera pas une course facile, car en fin de relais, on roule avec des pneus usés, et c'est handicapant sur ce circuit.

Résultat de la séance de qualification du Grand Prix d'Espagne: