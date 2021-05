Verstappen passe devant Hamilton en Espagne

Max Verstappen (Red Bull) a été le plus rapide de la dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne, samedi. Il a devancé son rival Lewis Hamilton et les pilotes Ferrari.

Avec un chrono imbattable de 1 min 17 sec 835/1000, Max Verstappen a devancé samedi matin Lewis Hamilton de 235 millièmes son principal rival.

Le Britannique avait été le plus rapide la veille en 1:18,170. Le Néerlandais avait lui terminé au 9e rang à cause d'une erreur de pilotage et de son aileron avant cassé.

Samedi matin, dans la dernière séance de travail de 60 minutes, il a ramené tout le monde à l'ordre. Il part donc favori de la séance de qualification, très importante sur ce circuit peu propice aux dépassements. Lors de 22 des 30 courses disputées sur le circuit catalan, le vainqueur s'est élancé de la pole position.

Derrière Red Bull et Mercedes-Benz, on retrouve samedi matin les Ferrari ce Charles Leclerc (+0.473) et de Carlos Sainz fils (+0,575).

Le Finlandais Valtteri Bottas, le plus rapide des premiers essais libres vendredi, a fini au 5e rang (+0,588).

Le ciel s'obscurcit chez Aston Martin. L'équipe semble encore une fois reculer au fur et à mesure que le week-end avance. Lance Stroll n'a fait que le 14e temps en 1:18,877 (+1,042) et Sebastian Vettel le 17e (+1,528).

On chuchote que les ingénieurs d'Aston Martin ne seraient plus intéressés à développer cette voiture qu'ils n'ont pas conçue, que la direction leur a imposée en voulant se rapprocher le plus possible de la philosophie aérodynamique de Mercedes-Benz, tout comme en 2020.

Chez Williams, on cherche aussi des solutions. Dans une voiture très nerveuse, Nicholas Latifi a fait le 18e temps (+1,557).

La séance de qualification commence à 9h, HAE.