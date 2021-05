Vers une première série Panthers-Lightning

Joe Pavelski a récolté deux buts et deux mentions d'aide pour permettre aux Stars de Dallas de l'emporter 5-2 contre le Lightning de Tampa Bay, vendredi soir.

Le Lightning, qui avait amassé au moins un point à ses sept dernières sorties, a offert le titre de la Division centrale aux Hurricanes, leur premier depuis 2006, en raison de cette défaite.

La formation de Tampa Bay est maintenant assurée de se mesurer à ses rivaux d'état, les Panthers de la Floride, au premier tour éliminatoire.

Les Stars peuvent toujours rêver de participer aux séries. Ils ne se retrouvent maintenant qu'à deux points des Predators de Nashville.

Les Stars affronteront les Blackhawks de Chicago dimanche et lundi. Les Predators croiseront le fer avec les Hurricanes de la Caroline samedi et lundi.

Roope Hintz a ajouté un but et deux assistances pour la troupe de Dallas, qui a mis fin à une séquence de cinq revers. Joel Kiviranta et Jamie Oleksiak ont aussi fait mouche.

Anton Khudobin a stoppé 26 des 28 rondelles dirigées vers lui devant la cage des Stars.

Blake Coleman et Alex Barré-Boulet ont noirci la feuille de pointage pour le Lightning. Curtis McElhinney a réalisé 26 arrêts.