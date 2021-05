Rafael Nadal stoppé à Madrid, Dominic Thiem poursuit son chemin

Rafael Nadal a été dominé par Alexander Zverev 6-4 et 6-4 en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, vendredi, à moins d'un mois de Roland-Garros, où il visera un 14e sacre historique.

L'Espagnol avait aussi perdu en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, à la mi-avril, en ouverture de la saison sur terre battue. Il avait remporté son premier trophée de la saison la semaine suivante, à Barcelone, en écartant une balle de match en finale contre Stefanos Tsitsipas.

Il s'agit de la première victoire de l'Allemand sur terre battue face à Nadal, qui a pourtant réussi le premier bris pour mener 4-2. Mais Zverev est immédiatement revenu à 4-3.

Particulièrement offensif et incisif, n'hésitant pas à aller de l'avant et même à venir conclure les points au filet, il a progressivement pris l'avantage sur le Majorquin au point d'inscrire quatre jeux de suite pour empocher la première manche en 48 minutes.

Statistique rare : Rafa n'a réussi aucun coup droit gagnant dans cette première manche, et seulement deux coups gagnants. L'Allemand en a frappé 12.

Dans le deuxième acte, l'Espagnol a tant bien que mal résisté jusqu'à 2-2. Mais la combinaison de fautes inhabituelles de sa part et d'un Zverev pressant et précis lui a coûté de nouveau son service. L'Allemand a même eu deux occasions de creuser l'écart avec un double bris, en vain. Il n'en a finalement pas eu besoin et s'est imposé en 1 h 44 min.

C'est donc l'Allemand qui poursuivra son séjour à la Caja Magica, où il affrontera en demi-finales le no 4 mondial Dominic Thiem, qui a renversé le grand serveur américain John Isner (39e) en trois manches de 3-6, 6-3 et 6-4 en un peu moins de deux heures.

Le retour de Dominic Thiem est bien amorcé. Photo : Getty Images / Gonzalo Arroyo Moreno

Thiem fait son retour à la compétition au tournoi madrilène après avoir pris du recul pendant un mois et demi, entre vertige ressenti après son premier sacre en grand chelem aux Internationaux des États-Unis en 2020 et usure mentale face aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.

Contre Isner, l'Autrichien a été brisé dès le début à cause d'une entrée en matière trop timide, notamment un manque de lourdeur et de profondeur de ses frappes. Un écart qu'il n'a jamais pu effacer.

Au bord du précipice à 2-2 dans la deuxième manche, quand Isner a obtenu quatre balles de bris, Thiem a finalement réussi à faire tourner le match. Après avoir sauvé sa mise en jeu, il a brisé son adversaire à zéro au jeu suivant.

Dans la troisième manche, l'Américain de 36 ans a été globalement moins intraitable au service et dans les échanges. Il partait à la faute tôt. Assez pour que Thiem s'engouffre dans la brèche à quatre jeux partout avant de conclure au service avec un smash.

Avant ce match, Isner restait sur deux victoires probantes sur l'Espagnol Roberto Bautista Agut (11e), après avoir écarté une balle de match, et sur le Russe Andrey Rublev (no 7), les deux au jeu décisif en troisième manche.

Chaque fois, il avait tourné à une trentaine d'as. Contre Thiem, il a plafonné à 18.