Kerri Einarson refroidie par le Japon au mondial de curling

Einarson, qui avait battu le Danemark 10-8 plus tôt en journée, a désormais une fiche de 6 victoires et 6 défaites, et s’accroche à la dernière place qui donne accès au tour éliminatoire.

Les Danoises (5-5) étaient seules en septième place, mais peuvent encore dépasser les Canadiennes puisqu’elles ont deux matchs en main.

Einarson et compagnie finiront leur phase de qualification vendredi matin contre la Chine (4-6).

Les six équipes qui participeront au tour éliminatoire seront également qualifiés pour les Jeux olympiques de Pékin, en 2022.

Un tournoi de la dernière chance sera organisé en décembre.

La fédération mondiale de curling a annoncé que la télédiffusion des matchs pourra reprendre vendredi. Elle avait été interrompue la fin de semaine dernière quand sept membres de l’équipe de télévision ont été contrôlés positifs à la COVID-19.

Les matchs de médailles sont prévus dimanche. Le Canada espère remonter sur le podium pour la première fois depuis 2018, quand l’équipe de Jennifer Jones avait remporté le titre mondial.