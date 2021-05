Un prix d'envergure mondiale pour Max Parrot

Parrot s’est vu attribuer le prix Laureus du plus beau retour dans le monde du sport, après avoir remporté de nombreuses médailles d’or aux X-Games à la suite de sa bataille contre le cancer du lymphome de Hodgkin. Il était en nomination dans cette catégorie avec le quart-arrière de la NFL Alex Smith, Alex Morgan de l'équipe américaine de soccer, le baseballeur des ligues majeures Daniel Bard, la skieuse américaine Makaela Shiffren, ainsi que Kento Monota, membre de l'équipe japonaise de badminton.

Les prix Laureus sont une remise de prix annuelle de calibre mondial qui a pour but d’honorer les accomplissements des individus des quatre coins du monde du sport. Rafael Nadal, Lewis Hamilton et Naomi Osaka sont également du nombre des lauréats cette année.

Gagner ce prix est très spécial pour moi. Je peux facilement dire que c'est ma plus grande réussite. C’est une reconnaissance dont je suis extrêmement fier. Je le partage avec les nombreuses personnes importantes de ma vie qui ont participé à ce voyage avec moi. La Laureus Academy m'a dit qu'elle était inspirée par mon histoire et par qui je suis en tant que personne. Cela m'inspire simplement pour accomplir beaucoup plus , a déclaré Parrot.

Les récipiendaires sont sélectionnés par un prestigieux jury d’athlètes composé de 69 grandes légendes de l’académie des prix Laureus. Lors de la toute première présentation de la cérémonie en 2000, Nelson Mandela avait déclaré : Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d’inspirer, le pouvoir d’unir les gens de manière unique. Le sport peut créer de l’espoir là où il n’y avait que du désespoir.

Parrot a été diagnostiqué avec le cancer quelques jours avant Noël, le 21 décembre 2018. Il a donc commencé son plan de traitements et six mois plus tard, il a vaincu sa bataille contre le cancer du lymphome de Hodgkin, en juin 2019. C’est seulement deux mois après avoir annoncé que son cancer n’était plus présent qu’il s’est retrouvé sur les pentes en Norvège pour la compétition des X-Games, en août 2019, où il a brillamment remporté la médaille d’or en Big Air.