Une dure semaine attend le CF Montréal

La condition physique des montréalais sera certainement testée par ce premier match dans les hauteurs de l’Utah, puisque la ligue a forcé l’équipe à voyager la veille du match, ce qui laisse peu de temps aux joueurs pour s’adapter à l’altitude.

Visiblement, l’entraîneur-chef, Wilfried Nancy n’apprécie pas la situation, mais l’accepte.

Quand on a appris qu’on ne pouvait pas venir deux jours avant, c’est sûr que ça m’a dérangé. On nous a expliqué pourquoi… Faut faire avec, sachant qu’il y a deux heures de décalage, quatre heures trente ou cinq heures de vol. On joue à 13 heures, heure de là-bas , en plus.

L’entraîneur devra tenir compte de ces contraintes dans l'utilisation de ses joueurs et il ne faudrait pas être surpris de le voir utiliser le maximum des substitutions à sa disposition.

Comme tout entraîneur, Nancy veut gagner tous les matchs, mais il doit aussi voir plus loin que le match de samedi et penser aux deux autres matchs qui arriveront vite, mercredi et samedi prochain.

J’aime bien regarder les trois matchs, voir à quelle heure on joue, etc. Travailler sur ces trois matchs pour que j’aie de la fraîcheur pour le troisième match.

C’est sûr que le match de samedi est le plus important et on verra par la suite. Mais, c’est sûr qu’on a déjà des petites idées.

Chez les joueurs, quand on regarde la semaine qui s’en vient, on a presque envie de reprendre le bon vieux cliché du hockey: on doit les prendre une par une.

Le milieu de terrain, Victor Wanyama estime qu’il ne faut voir trop loin et ne pas s’économiser en vue des matchs subséquents.

Il ne faut rien laisser dans le réservoir. Tu ne veux pas tricher et t’épargner pour plus tard, car ça peut changer le match. Tu veux tout donner. Quand tu n’es plus capable, tu le dis, et il y d’autres joueurs sur le banc qui sont prêts à entrer et faire la différence.

Des retrouvailles avec les anciens de l’Impact

Contre Vancouver, Wilfried Nancy se retrouve face à un ancien collègue au sein de l’équipe qui s’appelait l’Impact, Marc Dos Santos.

J’ai beaucoup de respect pour Marc. J’ai envie de dire qu’on a grandi ensemble à Montréal. On a eu pratiquement la même histoire, sauf que lui est allé un peu plus vite. Il a pris la Ferrari et j’ai pris la 2-chevaux. Une citation de :Wilfried Nancy, entraîneur-chef CF Montréal

On verra à la fin du match, qui gagnera ce match-là. Mais, c’est sûr de jouer contre Marc, les frères Dos Santos, Youssef et toutes les personnes que je connais là-bas.

Parmi les connaissances de Nancy, il y naturellement, le gardien Maxime Crépeau.

Je le connais depuis l’âge de 11 ans. C’est un bon kid. Je suis content pour lui. Il fait du bon travail à Vancouver.

Même si le choix des titulaires n’est pas encore arrêté du côté montréalais, on sait que Mason Toye, marqueur lors deux deux premiers matchs, sera absent pour une période de deux à quatre semaines.

Pour ce qui est de Zachary Brault-Guillard et Samuel Piette, ils continuent de subir des traitements et leur état de santé sera évalué quotidiennement.