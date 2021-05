C'est terminé entre Albert Pujols et les Angels de Los Angeles

Associated Press

Les Angels ont confirmé l'information jeudi, au lendemain de leur quatrième défaite de suite. Pujols, qui n'était pas en uniforme mercredi, écoulait la dernière année d'un contrat de 10 ans avec les Angels.

L'organisation des Angels était fière de s'entendre avec Albert Pujols en 2011, et elle est honorée qu'il ait porté son chandail pendant près de la moitié de sa légendaire carrière , a déclaré le propriétaire des Angels, Arte Moreno.

Pujols occupe le 5e rang des ligues majeures avec 667 circuits, et il pointe au 13e échelon avec 3253 coups sûrs. Le Dominicain de 41 ans, plus vieux joueur actif dans le baseball majeur, frappe pour une moyenne de ,198 avec 5 circuits et 12 points produits jusqu'ici cette saison.

Pujols s'était joint aux Angels vers la fin de 2011, après 11 campagnes avec les Cardinals de Saint Louis. Il a été nommé le joueur par excellence de la Ligue nationale à trois reprises et a remporté deux fois la Série mondiale avec les Cards, devenant au passage l'un des frappeurs de puissance les plus redoutables de sa génération.

Moreno avait convaincu Pujols de déménager sur la côte ouest américaine en lui offrant un contrat de 240 millions de dollars américains. Les Angels n'ont toutefois pas gagné de match éliminatoire avec Pujols et Mike Trout, détenteur de trois titres de joueur par excellence de la Ligue américaine, dans leur formation.

Pujols n'a jamais véritablement joué à la hauteur des attentes – et de son salaire – à Los Angeles, mais Moreno était conscient des conséquences d'un contrat aussi long. Pujols empochera 30 millions de dollars cette saison, la dernière de son pacte d'une décennie.