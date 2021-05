Des joueuses de l'équipe canadienne de rugby à 7 atteintes de la COVID-19

La plupart sont asymptomatiques et toutes les athlètes et le personnel de l'équipe se portent bien , a assuré Rugby Canada par voie de communiqué. L'équipe est suivie de très près par le médecin en chef de Rugby Canada et elle reçoit les meilleurs soins possible pour assurer son bien-être.

La formation canadienne a annulé son camp afin de respecter des protocoles de quarantaine et d'isolement préventif supplémentaires .

L'équipe de rugby à 7 a récemment fait la manchette après avoir déposé une plainte contre sa fédération pour harcèlement et intimidation.

Une enquête indépendante a ensuite conclu que même si les comportements décrits dans la plainte avaient été rapportés par plusieurs joueuses, ils n'entraient pas dans la définition du harcèlement ou de l'intimidation.

L'entraîneur-chef John Tait, qui assure être innocent, a remis sa démission. Entre-temps, il a déclaré qu'il appuie la diffusion du rapport d'enquête.

Rugby Canada a cependant indiqué que sa politique l'empêche de diffuser les conclusions de l'enquête.