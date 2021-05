Des vaccins de Pfizer-BioNTech offerts aux athlètes olympiques et paralympiques

Pfizer et BioNTech feront don de doses de vaccin aux participants des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, a indiqué jeudi le Comité international olympique (CIO).

La livraison de ces doses doit commencer ce mois-ci afin de donner aux délégations olympiques le temps nécessaire pour recevoir une seconde dose du vaccin avant leur arrivée à Tokyo pour l’ouverture des Jeux olympiques, le 23 juillet.

C’est la deuxième entente de cette envergure pour le CIO. En mars, il s’était entendu avec les autorités olympiques chinoises sur l’achat et la distribution de vaccins en vue des Jeux de Tokyo et de ceux de Pékin, l’hiver prochain.

L’offre de Pfizer donnera une meilleure couverture vaccinale au CIO pour les Jeux puisque la plupart des pays n’ont pas encore permis l’utilisation des vaccins chinois en urgence.

Nous invitons les athlètes et les délégations participant aux prochains Jeux olympiques et paralympiques à montrer l’exemple et à accepter le vaccin lorsque cela est possible , a déclaré le président du CIO, Thomas Bach, par communiqué.

Ce don de Pfizer survient après une discussion entre son président-directeur général, Albert Bourla, et le premier ministre japonais, Yoshihide Suga.

À la suite de cette conversation, le gouvernement japonais a eu une réunion avec le CIO et le plan de don est désormais en place , a précisé Pfizer par communiqué.

Le CIO a indiqué que le programme de vaccination doit être mis en œuvre conformément aux directives de vaccination et aux réglementations de chaque pays .

L’entente entre le CIO et les autorités chinoises prévoit que, pour chaque dose du vaccin accordée à un participant des Jeux, deux autres seront fournies à la population de son pays.