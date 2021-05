Un match sans point ni coup sûr pour John Means

Il s'agit du troisième exploit du genre dans les ligues majeures cette saison.

Means (4-0) a retiré 12 frappeurs au bâton et n'a pas donné de but sur balles.

La seule tache au dossier du gaucher a été un mauvais lancer contre Sam Haggerty, en troisième.

Le voltigeur de gauche a été retiré en tentative de vol peu après.

Au bout de 113 lancers, Means a concrétisé le 10e match sans point ni coup sûr de l'histoire des Orioles.

Je ne trouve pas les mots. C'est incroyable, a dit Means, dont la moyenne a baissé à 1,37. Je me sentais bien pendant tout le match. Mon changement de vitesse a tardé à opérer, mais je suis content de l'avoir finalement maîtrisé.

Le dernier retrait a été une flèche de J.P. Crawford à l'arrêt-court.

Jouant profondément, le voltigeur de centre Cedric Mullins a dû être alerte pour glisser et capter une frappe de Crawford, comme dernier retrait en sixième.

Trey Mancini et Pat Valaika ont aidé la cause de Means avec des circuits de trois points et en solo, respectivement.

Means a offert un dossier de 12-11 en 2019, montrant alors une moyenne de 3,60.

Les Orioles ont une fiche de 5-2 depuis le 29 avril.

Vendredi, le club va entamer une série de quatre matches à la maison face aux Red Sox de Boston.

Joe Musgrave des Padres et Carlos Rodon des White Sox ont signé des matches sans point ni coup sûr en avril.