« C'est mon plus gros combat » - Mandy Bujold

De son propre aveu, ce combat s’annonce comme le plus difficile de sa carrière. Bujold veut que soit infirmée la décision du CIO de ne pas tenir compte du fait qu’elle était en congé de maternité.

C’est durant cette pause que se sont déroulées les seules compétitions maintenant prises en considération pour qualifier les pugilistes des Amériques.

C’est sûr que c’est mon plus gros combat! J’essaie de terminer ma carrière avec quelque chose aux Jeux olympiques. Je veux être là. Je veux ma chance de montrer tout le travail que j’ai fait dans le gym. Je sais que ça ne sera pas facile, mais on va s’assurer de faire tout ce qu’on peut pour avoir la chance d’être là , a indiqué la femme de 33 ans, mère de la petite Kate-Olympia, 2 ans.

Mardi, le CIO a rejeté la réclamation déposée la semaine dernière par Bujold et son avocate, Me Sylvie Rodrigue. L'athlète entretenait l’espoir d’un meilleur accueil. Elle est déçue.

Ce n’était vraiment pas la réponse que je croyais recevoir de l’organisation qui est à la tête des Olympiques, qui est censée être du côté des athlètes, mais qui ne fait rien pour moi , a-t-elle indiqué.

Quand on a reçu le courriel, ils (le CIO) n’avaient pas adressé les points légaux qu’on avait soulevés. Ça me surprend, parce que les Olympiques sont censés être des Jeux basés sur l’équité, l’esprit sportif et l’espoir des athlètes de partout au monde. Et je suis vraiment fière d’être une Olympienne. Une citation de :Mandy Bujold, boxeuse

Le facteur temps

L’échéancier pour l’obtention d’un jugement du Tribunal arbitral du sport pèse lourd pour la suite des choses. Les documents ont été livrés mercredi après-midi au siège du TAS, à Lausanne, en Suisse.

Pour le reste, Bujold s’en remet à l’équipe de son avocate. Elle lui offre gratuitement ses services et veut s’assurer que la cause soit entendue dans les plus brefs délais. Me Sylvie Rodrigue a confié comment elle comptait s'y prendre.

Nous allons d'abord demander une ordonnance provisoire pour faire cesser le processus de nomination des athlètes retenus en fonction des critères actuels. La liste des athlètes n'a pas encore été dévoilée et nous voulons qu'il en soit ainsi jusqu'à ce que le TAS ait entendu la cause. Une citation de :Me Sylvie Rodrigue, avocate de Mandy Bujold.

Par ailleurs, Mandy Bujold dit avoir reçu des messages de soutien d’un peu partout dans le monde d’autres athlètes disant avoir aussi été victimes de discrimination à la suite d’une grossesse.

Elle cite un cas où l’une d’elles a été privée de financement des autorités sportives de son pays parce qu’on avait ni plus ni moins comparé sa grossesse à une maladie.

J’ai eu beaucoup de courriels comme ça pour me montrer du soutien, des gens de partout autour du monde qui se demandent comment ils peuvent aider, ce qu’ils peuvent faire pour que l’on en parle plus, pour que ça retienne l’attention du Comité international olympique , a soutenu Bujold.

En attendant, elle continue de s’entraîner afin d’être prête.

J’essaie d’aller au gym, de faire mes entraînements, mais c’est dur parce que c’est une situation plus importante que je l’avais anticipée. Je sais que ça suscite beaucoup d’intérêt , a-t-elle ajouté.