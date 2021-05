Caeli McKay remporte le bronze au 10 m à Tokyo

Déjà décorée d’or avec sa partenaire Meaghan Benfeito au 10 m synchronisé en début de semaine, l'athlète de 21 ans a offert une cinquième médaille au Canada. Pandelela Pamg (355,70), de la Malaisie, et Matsuri Arai (342), du Japon, ont devancé la Canadienne.

Caeli McKay (à droite) Photo : Reuters / NAOKI OGURA

McKay s’est imposée sur le podium après son dernier plongeon, qui lui a valu sa meilleure note de la compétition. Classée 5e au moment d’exécuter son double saut périlleux et demi arrière avec une vrille et demie en position carpée, elle a grimpé au 3e rang avec le pointage cumulatif de 338,55.

Je suis vraiment contente du résultat final, a-t-elle dit. J’ai éprouvé des difficultés avec mes premiers plongeons pendant toute la compétition, et ça ne me réjouit pas. Mais je suis satisfaite de la façon dont j’ai rattrapé mon retard, avec quatre bons plongeons.

McKay a notamment été la seule à tenter et à réaliser un triple saut périlleux et demi arrière en position groupée.

Je suis vraiment fière de pouvoir faire ce saut, et encore plus de le faire sur la scène internationale, a ajouté McKay. C’est le saut qui m’a gardé dans le coup à la fin de la compétition. Je gagne en confiance, et je vais retourner à la maison pour travailler sur le saut, parce que j’ai réussi avec très peu d’entraînement à atteindre un niveau convenable, et je crois que ça peut être encore meilleur.

Le Canada est déjà assuré d’envoyer deux plongeuses au 10 m aux Jeux olympiques de Tokyo en raison des résultats de Benfeito et de McKay aux mondiaux de 2019.