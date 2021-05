Legault entrouvre la porte au retour des spectateurs dans les événements sportifs

Sans avancer de date précise, le gouvernement du Québec et la santé publique discutent présentement d'un plan permettant le retour des spectateurs dans les événements sportifs professionnels au Québec.

La capacité d'accueil serait réduite au début, mais le Dr Horacio Arruda a laissé entendre qu'il serait possible pour les partisans du Canadien de Montréal d'encourager leur équipe préférée au Centre Bell dans un avenir rapproché.

Il y aurait moins de gens à l'intérieur pour respecter certains principes de distanciation, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout éliminé. Certains pourront aller vibrer sur place plutôt que de vibrer devant leur télévision , a indiqué le Dr Horacio Arruda en conférence de presse, mardi.

Donnant l'exemple des exploits récents de la recrue Cole Caufield, auteur d'un deuxième but victorieux en prolongation en autant de matchs, François Legault s'est néanmoins montré prudent avec l'idée de rouvrir à pleine capacité le sport professionnel aux amateurs.

Imaginez-vous si ça avait été plein hier soir au Centre Bell, pour le but de Cole Caufield... Ça aurait été effrayant , s'est questionné François Legault, qui en a profité pour saluer les performances du joueur au passage. Dans les petits pots, les meilleurs onguents! , a-t-il blagué.

Le Dr Horacio Arruda précise que la réflexion liée à un retour des partisans dans les gradins se fera en lien avec l'avancement de la couverture vaccinale au Québec.

Une décision accueillie avec optimisme

Cette porte entrouverte par le gouvernement du Québec et la santé publique a été bien accueillie dans le monde du sport professionnel de Montréal.

Du côté des Alouettes de Montréal, les commentaires du Dr Horacio Arruda sont encourageants et vont dans la même direction que le report de la saison, soit de donner le temps au plus de gens possible de se faire vacciner . L'équipe précise également évaluer la possibilité de ne pas disputer de matchs locaux avant septembre, histoire de permettre à un maximum d'amateurs la chance de recevoir leurs vaccins et pouvoir ainsi assister aux matchs en toute sécurité.

À trois mois de la présentation de l'Omnium Banque Nationale de tennis, prévu du 7 au 15 août au Stade IGA à Montréal, Tennis Canada espère quant à elle que l'amélioration de la situation liée à la vaccination dans la province soit de bon augure pour le tournoi de la WTA. Avant l'accueil des partisans, la priorité demeure toutefois la simple tenue de l'événement.

Dans une déclaration transmise à Radio-Canada Sports, la direction précise que l'organisation continue de se préparer en fonction de différents scénarios, avec comme priorité absolue la santé et la sécurité des joueurs, des supporters, du personnel et du grand public .

Une décision finale concernant la l'Omnium Banque Nationale ne sera prise qu'à une date plus proche du tournoi.