La boxeuse Mandy Bujold se tourne vers le Tribunal arbitral du sport

La semaine dernière, la boxeuse canadienne annonçait avoir retenu les services de Me Sylvie Rodrigue pour entreprendre des démarches avec le CIO visant à faire reconnaître le côté discriminant de l'attribution des places olympiques à l'égard des femmes, tout particulièrement des femmes enceintes ou des nouvelles mères.

Aujourd'hui, le CIO a confirmé le rejet d'une participation olympique pour Mandy Bujold, l'un des espoirs de médaille les plus importants pour le Canada aux Jeux de Tokyo. Le palmarès de la boxeuse canadienne est bien garni, avec notamment deux médailles d'or aux Jeux panaméricains (2011, 2015) et une cinquième place aux Jeux olympiques de Rio, en 2016.

Mandy Bujold conteste la décision du CIO et entreprend des démarches légales auprès du Tribunal arbitral du sport, une institution internationale de médiation dans le monde du sport située à Lausanne, en Suisse.

Dans une déclaration transmise à CBC, Mandy Bujold indique n'avoir d'autre choix que de malheureusement poursuivre sa lutte légale devant les tribunaux .

Elle compte appuyer son argumentaire sur la base des droits humains et de l'égalité entre athlètes masculins et féminins, estimant que de donner naissance à un enfant ne devrait pas punir une athlète et l'empêcher de réaliser son rêve olympique.

Nous demandons une règlementation qui prend en considération les femmes qui sont enceintes ou en congé de maternité durant la période de qualification olympique , a déclaré Me Sylvie Rodrigue à CBC Sports, la semaine dernière.

D'un point de vue légal, cette décision va à l'encontre des principes fondamentaux de l'Olympisme. Une citation de :Me Sylvie Rodrigue, avocate de Mandy Bujold

Mandy Bujold précise avoir offert au CIO l'opportunité de faire la bonne chose pour les athlètes féminines qui doivent s'absenter pendant une courte période afin de donner naissance.

La décision du CIO est surprenante non seulement d'un point de vue des droits humains, mais aussi suite à leurs nombreuses déclarations récentes quant à la volonté de promouvoir le sport féminin et l'équité des genres, particulièrement aux Jeux de Tokyo , a-t-elle indiqué à CBC Sports.

Une démarche amicale

Dans cet avis envoyé au CIO, Mandy Bujold faisait valoir que la COVID-19 a forcé l'annulation de deux qualifications continentales. Ce faisant, les références pour le tournoi olympique de Tokyo ont été modifiées pour s'appuyer sur les résultats enregistrés aux Championnats du monde de 2018 et 2019 ainsi qu'aux Jeux panaméricains de 2019, des compétitions que Mandy Bujold a dû rater alors qu'elle était enceinte ou en congé de maternité.

Mandy Bujold et son avocate essayaient de démontrer que ça fait 16 ans [qu'elle] est tout le temps dans le top 3 dans les Amériques , obtenant aussi des podiums dès son retour de congé de maternité. La preuve, selon elles, de la validité de sa requête visant à lui permettre de participer aux Jeux de Tokyo, plus tard cet été.

La semaine dernière, cet avis envoyé au CIO était présenté comme une démarche amicale , l'athlète et son avocate se disant optimistes que le CIO [allait] prendre la bonne décision .

Le recours au Tribunal arbitral du sport représente donc sa dernière chance de faire valoir son argumentaire et pouvoir finalement prendre part aux prochains Olympiques.

Bujold précise qu'elle compte prendre sa retraite après les Jeux de Tokyo et qu'elle a l'objectif de se retirer avec un podium lors de cette dernière quinzaine.